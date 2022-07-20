Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Сегодня, 20 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 20 июля

20 июля – Международный день шахмат и День шахмат в Украине, Международный день торта, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка.

События 20 июля в мире

1534 — В Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

— В Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство. 1585 — Экспедиция Джона Дэвиса достигла южной оконечности Гренландии, которая была названа Землей Запустения.

— Экспедиция Джона Дэвиса достигла южной оконечности Гренландии, которая была названа Землей Запустения. 1671 — Петр Дорошенко начал осаду Белой Церкви и выслал на Подолье наказного гетмана, брата Григория. В помощь хану для борьбы с казаками Ханенко и запорожцами отправился Кальницкий полк.

— Петр Дорошенко начал осаду Белой Церкви и выслал на Подолье наказного гетмана, брата Григория. В помощь хану для борьбы с казаками Ханенко и запорожцами отправился Кальницкий полк. 1917 — Зарегистрированная торговая марка BMW.

— Зарегистрированная торговая марка BMW. 1969 — Американский космический корабль Аполлон-11 совершил первую в истории посадку на Луну.

— Американский космический корабль Аполлон-11 совершил первую в истории посадку на Луну. 1976 — Посадочный отсек американского космического корабля Викинг-1 совершил мягкую посадку на поверхность Марса.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 июля — День памяти святых Фомы и Акакия.

День ангела сегодня – 20 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.

Приметы на 20 июля:

Если на Евдокию начнется дождь, то затянется надолго.

Купаться на Евдокию нельзя, так как водяной может схватить.

На Фому и Авдотью заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целебную силу.

Чтобы набраться сил на следующий год надо 20 июля посидеть под дубом.

Если 20 июля приходилось на пятницу, то нельзя стирать, иначе деньги водиться не будут.

Что нельзя делать 20 июля

Не стоит в этот день носить украшения.

Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.

Запрещено отказывать в помощи.

Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не беритесь за стирку.

Фото: IStock