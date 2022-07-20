Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 липня

Сегодня, 20 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 20 июля
20 июля – Международный день шахмат и День шахмат в Украине, Международный день торта, День хождения по бордюрам, Всемирный день прыжка.
События 20 июля в мире
- 1534 — В Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.
- 1585 — Экспедиция Джона Дэвиса достигла южной оконечности Гренландии, которая была названа Землей Запустения.
- 1671 — Петр Дорошенко начал осаду Белой Церкви и выслал на Подолье наказного гетмана, брата Григория. В помощь хану для борьбы с казаками Ханенко и запорожцами отправился Кальницкий полк.
- 1917 — Зарегистрированная торговая марка BMW.
- 1969 — Американский космический корабль Аполлон-11 совершил первую в истории посадку на Луну.
- 1976 — Посадочный отсек американского космического корабля Викинг-1 совершил мягкую посадку на поверхность Марса.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
20 июля — День памяти святых Фомы и Акакия.
День ангела сегодня – 20 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Герман, Евдокия, Никон, Сергей и Фома.
Приметы на 20 июля:
- Если на Евдокию начнется дождь, то затянется надолго.
- Купаться на Евдокию нельзя, так как водяной может схватить.
- На Фому и Авдотью заготавливали веники для бани из дуба. Верили, что они будут иметь особую целебную силу.
- Чтобы набраться сил на следующий год надо 20 июля посидеть под дубом.
- Если 20 июля приходилось на пятницу, то нельзя стирать, иначе деньги водиться не будут.
Что нельзя делать 20 июля
- Не стоит в этот день носить украшения.
- Нельзя пренебрегать домашней работой и всю добросовестно выполнить.
- Запрещено отказывать в помощи.
- Чтобы в доме всегда был достаток, сегодня не беритесь за стирку.
Фото: IStock