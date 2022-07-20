Малиновое мороженое — рецепт приготовления в домашних условиях

Ягодный сезон в самом разгаре! Вишни, черника, малина, смородина, голубика – все это можно найти как в саду, так и в магазинах. Традиционно ягоды либо замораживают, либо варят из них всевозможные варенья и джемы. Шеф и эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов предлагает попробовать другие способы продлить жизнь летнему урожаю — заморозить ягоды в виде мороженого.
Приготовление:
Совет: лучше всего воспользоваться специальными формами для мороженого, но подойдут любые, которые выдержат низкую температуру. Просто тогда десерт будете набирать ложкой.
Такое мороженое можно хранить до двух-трех недель, но уверены, что оно продержится в морозилке всего несколько дней.
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