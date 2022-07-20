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Малиновое мороженое: рецепт приготовления в домашних условиях

Малиновое мороженое — рецепт приготовления в домашних условиях

Ягодный сезон в самом разгаре! Вишни, черника, малина, смородина, голубика – все это можно найти как в саду, так и в магазинах. Традиционно ягоды либо замораживают, либо варят из них всевозможные варенья и джемы. Шеф и эксперт реалити «На ножах» Алекс Якутов предлагает попробовать другие способы продлить жизнь летнему урожаю — заморозить ягоды в виде мороженого.

Ингредиенты:

  • Малина – 500 г (или любые другие ягоды)
  • Варенье из бузины, одуванчиков, акации (светлого цвета) – 2 ст. л.
  • Ваниль или ванильный сахар – 1 ч. л.
  • Йогурт греческий жирный – 700г

Малиновое мороженое — рецепт приготовления в домашних условиях

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Приготовление:

  1. Ягоды положите в сотейник, добавьте варенье и проварите 10 минут. Можно долить немного водички. В самом конце всыпьте ваниль или ванильный сахар.
  2. Переложите малину в миску и дайте остыть до комнатной температуры.
  3. Добавьте йогурт и перемешайте. Попробуйте на вкус и если нужно, влейте еще варенье. Для вкуса и красоты можно добавить 100 г нарезанной кубиками клубники, но это необязательно.
  4. Возьмите формы, разложите смесь и отправьте в морозилку.

Совет: лучше всего воспользоваться специальными формами для мороженого, но подойдут любые, которые выдержат низкую температуру. Просто тогда десерт будете набирать ложкой.

Такое мороженое можно хранить до двух-трех недель, но уверены, что оно продержится в морозилке всего несколько дней.

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