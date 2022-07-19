Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июля

Сегодня, 19 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 19 июля
19 июля 2022 – 146-й день войны россии против Украины. 200-й день года.
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Национальные праздники 19 июля:
- Украина: День тренера (2021)
- Лаос: День Независимости (1949)
- Колумбия: День героев Отечества и их семей. (Día de los Héroes de la Patria i sus familias)
- Япония: День женщин-министров
- США: День коктейля «Дайкири».
События 19 июля в мире
- 64 — во времена правления Нерона вспыхнул Большой пожар в Риме: из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожил 4 и значительно повредил 7 кварталов.
- 711 — между вестготами и армией Омейядов произошло сражение при Гвадалете, закончившееся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие почти 800 лет.
- 1551 — Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Королевство Венгрия и Княжество Трансильвания.
- 1650 – османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким
- 1822 – французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию
- 1870 — началась французско-прусская война
- 1900 — открылось Парижское метро
- 1959 — начало арестов членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в период 1957-1962 годов и ставившей целью подготовку сознательных патриотов для агитационного националистического труда в Восточной Украине.
- 1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков
- 1980 — в Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые бойкотировали многие государства мира из-за вторжения Советского Союза в Афганистан
Какой православный (церковный) праздник сегодня
19 июля — отмечают День памяти монаха-отшельника Сысоя Великого и священномученика Ермия.
День ангела сегодня – 19 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Анатолий, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Ульяна, Юлия, Александр, Андрей, Валентин, Федор.
Приметы на 19 июля:
- листья пожелтели – до ранней осени и зимы;
- желтые облака – к дождю;
- в Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится провалом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро решатся сами собой.
Что нельзя делать 19 июля:
- запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому;
- нельзя давать и одалживать деньги — сами будете нуждаться;
- православная церковь запрещает ссориться и плохословить, особенно с близкими и любимыми.
Фото: IStock