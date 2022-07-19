Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июля

Сегодня, 19 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 19 июля

19 июля 2022 – 146-й день войны россии против Украины. 200-й день года.

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Национальные праздники 19 июля:

Украина: День тренера (2021)

День тренера (2021) Лаос: День Независимости (1949)

День Независимости (1949) Колумбия : День героев Отечества и их семей. (Día de los Héroes de la Patria i sus familias)

: День героев Отечества и их семей. (Día de los Héroes de la Patria i sus familias) Япония : День женщин-министров

: День женщин-министров США: День коктейля «Дайкири».

События 19 июля в мире

64 — во времена правления Нерона вспыхнул Большой пожар в Риме: из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожил 4 и значительно повредил 7 кварталов.

— во времена правления Нерона вспыхнул Большой пожар в Риме: из 14 кварталов Рима огонь полностью уничтожил 4 и значительно повредил 7 кварталов. 711 — между вестготами и армией Омейядов произошло сражение при Гвадалете, закончившееся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие почти 800 лет.

— между вестготами и армией Омейядов произошло сражение при Гвадалете, закончившееся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие почти 800 лет. 1551 — Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Королевство Венгрия и Княжество Трансильвания.

— Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Королевство Венгрия и Княжество Трансильвания. 1650 – османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким

– османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким 1822 – французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию

– французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию 1870 — началась французско-прусская война

— началась французско-прусская война 1900 — открылось Парижское метро

— открылось Парижское метро 1959 — начало арестов членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в период 1957-1962 годов и ставившей целью подготовку сознательных патриотов для агитационного националистического труда в Восточной Украине.

— начало арестов членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в период 1957-1962 годов и ставившей целью подготовку сознательных патриотов для агитационного националистического труда в Восточной Украине. 1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков

— Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков 1980 — в Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые бойкотировали многие государства мира из-за вторжения Советского Союза в Афганистан

Какой православный (церковный) праздник сегодня

19 июля — отмечают День памяти монаха-отшельника Сысоя Великого и священномученика Ермия.

День ангела сегодня – 19 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анатолий, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Ульяна, Юлия, Александр, Андрей, Валентин, Федор.

Приметы на 19 июля:

листья пожелтели – до ранней осени и зимы;

желтые облака – к дождю;

в Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится провалом. Проблемы, возникшие 19 июля, скоро решатся сами собой.

Что нельзя делать 19 июля:

запрещено убирать, стирать и заниматься уборкой по дому;

нельзя давать и одалживать деньги — сами будете нуждаться;

православная церковь запрещает ссориться и плохословить, особенно с близкими и любимыми.

Фото: IStock