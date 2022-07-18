Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 июля

Сегодня, 18 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 июля

18 июля 2022 – 145-й день войны России против Украины. 199-й день года.

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В мире 18 июля отмечают Международный день Нельсона Манделы и День голубоглазых, а также День рождения тетриса.

В народе 18 июля празднуют День рождения месяца.

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Национальные праздники 18 июля:

Уругвай — День Конституции

Франция — День Святого Арнульфа

События 18 июля в мире

18 июля 64 года В Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.

18 июля 1768 года Бостонская газета опубликовала «Песню свободы» («Liberty Song»), первую американскую патриотическую песню.

18 июля 1830 года в Уругвае собравшийся в Монтевидео Национальный конгресс выработал конституцию, которая положила начало новой республике.

18 июля 1870 года Первый Ватиканский собор почти единогласно принял Первую догматическую конституцию «О церкви Христовой».

18 июля 1872 года в Великобритании впервые проведена процедура тайного голосования.

18 июля 1898 года Пьер и Мария Кюри представили в Парижской Академии доклад об открытии нового химического элемента — полония — второго после урана, обладающего радиоактивностью.

18 июля 1915 года В Адриатическом море австрийской подлодкой потоплен итальянский крейсер «Джузеппе Гарибальди».

18 июля 1919 года закончилась польско-украинская войны.

18 июля 1925 года в США официально объявлено, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин.

18 июля 1943 года состоялся единственный за Вторую мировую войну бой дирижабля с подводной лодкой.

18 июля 1968 года образована компания «Intel». Её основали Роберт Нойс и Гордон Мур.

18 июля 1986 года на экраны США вышел фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли.

18 июля 2000 года в Лондоне открыли памятник Джону Леннону.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 июля по православному календарю отмечают День памяти преподобного Афанасия, игумена Афонского.

День ангела сегодня – 18 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анна, Арсений, Афанасий, Варвара, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон.

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Приметы на 18 июля:

Если с утра 18 июля видна радуга, 19 июля ждите дождя.

А вот радуга к вечеру сулит теплый и погожий следующий день.

Ясный месяц в День рождения месяца обещает теплую солнечную осень.

Что нельзя делать 18 июля:

В этот день не стоит сплетничать и обсуждать других.

Нельзя 18 июля и оставаться дома одному.

Старайтесь в этот день избегать острых предметов: ножей, ножниц и т.д. И следите за детьми еще внимательнее чем обычно – высока вероятность получить травму.

Фото: IStock