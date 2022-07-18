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Как приготовить фалафель: простой рецепт пошагово

Как приготовить фалафель: рецепт

Фалафель – это растительные котлетки из нута. Чаще их едят те, кто отказался от мяса, ведь у нута много растительного белка. Однако на самом деле это блюдо нравится и мясоедам. Самое простое объяснение процесса приготовления – нут замачивают, варят до готовности, смешивают со специями и добавками. После измельчения лепятся небольшие шарики, которые обжариваются на сковороде, в духовке или во фритюре.

На первый взгляд приготовить фалафель – долго и сложно. однако это совсем не так. Новый канал тебе все объяснит. Рецепт фалафеля пошагово – в материале.

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Ингридиенты:

  • 250 г нута
  • 1 л воды
  • 3 ст.л. булгура
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1-2 луковицы
  • 1 яйцо
  • 1 пучок петрушки
  • 3 ст.л. молотого кумина (зира)
  • 1 ст.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. порошка карри
  • ¼ ч.л. чёрного молотого перца
  • ¼ ч.л. кайенского перца
  • щепотка молотого кардамона
  • 4 ст.л. муки
  • 1 ч.л. соли

Приготовление:

Как приготовить фалафель: рецепт

1. Нута замочить в 1 литре воды на 4-5 часов.

2. После перетереть нут в блендере в однородную массу.

3. Отдельно измельчить в блендере лук, чеснок, зелень. Смешать с нутовой пастой.

4. Яйцо взбить, добавить в общую массу.

5. Всыпать специи, тщательно перемешать и оставить на 30 минут.

6. Добавить муку, вымесить тесто и скатать из него шарики чуть больше грецкого ореха.

7. Обжарить в кипящем масле до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир.

Фото iStock

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