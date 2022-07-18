Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 18 июля по 24 июля 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Все мы научились жить в новой реальности под названием «‎война»‎, но трансформации еще продолжаются. Следующая неделя, а также конец июля — начало августа будет довольно непростой, учитывая развертывание боевых действий, устойчивость каждого из нас и аспекты, образующиеся на небе.

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Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 для всех знаков зодиака

В этот раз рекомендации будут общими для каждого знака зодиака. В целом энергии недели будут заставлять нас отстаивать свою точку зрения, соблюдать правила безопасности и проявлять выдержку, силу воли в планировании и достижении. Несмотря на то, что Луна уменьшает свою активность, благодаря планете Плутон мы ощутим прилив сил, желание немедленно что-то изменить в своей жизни. Однако спешить не советую, тщательно спланируйте каждый шаг на случай поражения. Начинать новые важные дела и проекты следует с 30 июля.

Венера – планета любви и финансов – с 18 июля по 11 августа будет находиться в знаке Рак, поэтому у каждого из нас будет желание обеспечить потребности своей семьи, провести время вместе. Не скрывайте чувства, Венера в Раке очень эмоциональна и сентиментальна – образ, как правило, не прощает.

Что касается зарождения отношений, не торопитесь, дайте время развиваться своим темпом и обращайте внимание на то, насколько вам комфортно с данным партнером, чувствуете ли вы доверие, тепло и заботу. Пока это ключевые эмоциональные составляющие, к которым мы будем уязвимы. Долговременные отношения, наоборот, будут укрепляться, у многих имеют шанс даже перейти на новый, качественный уровень. Будьте открыты и цените.

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Солнце и Меркурий на этой неделе будут в напряженном аспекте Плутону, и все наше внимание будет приковано к арене развития боевых действий. Агрессия, тревога, переживание за безопасность собственной семьи остаются на ключевых позициях каждого из нас. Не забывайте о соблюдении норм безопасности и обращайте внимание на свои мысли, ведь на таких аспектах они могут слишком быстро становиться реальностью.

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения меньших масштабов – избегайте конфликтов на работе. Желание доказать свою правоту, вызвать конфликт по пустякам – типичное проявление Плутона. Будьте мудры, сохраняйте спокойствие и лучше займитесь совершенствованием собственного тела. Спорт – действенный метод против агрессии.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)