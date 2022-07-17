Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 17 июля

17 июля – 144-й день войны России против Украины. 198-й день года. День металлурга. Всемирный день международного правосудия. День татуировки. День этнографа Украины. День рождения Диснейленда. День желтой свиньи. Всемирный день Эмоджи.

События 17 июля в мире

709 год до н. э. — впервые описывается полное солнечное затмение, описание было сделано китайцем Чу Фу;

— впервые описывается полное солнечное затмение, описание было сделано китайцем Чу Фу; 1048 год — немецкий король Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX, и заменяет его Дамассием II;

— немецкий король Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX, и заменяет его Дамассием II; 1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуется на французский престол Карл VII;

— в отбитом у англичан Реймсе коронуется на французский престол Карл VII; 1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны;

— французы разбивают англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны; 1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;

— после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте; 1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которую впоследствии превратили в университет;

— в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которую впоследствии превратили в университет; 1754 год — в Нью-Йорке открывают Королевский колледж;

— в Нью-Йорке открывают Королевский колледж; 1775 год – в США открывается первый в мире военный госпиталь;

– в США открывается первый в мире военный госпиталь; 1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;

— словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция; 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;

— на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI; 1793 год — в Париже казнят Шарлотта Корде, убийцу лидера Французской революции Жана Поля Марата;

— в Париже казнят Шарлотта Корде, убийцу лидера Французской революции Жана Поля Марата; 1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;

— выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»; 1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;

— в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу; 1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;

– японскую столицу переносят из Киото в Токио; 1915 год – немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;

– немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством; 1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;

— в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена; 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

— выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины; 1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;

— после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход; 1941 год — приказом Гитлера Восточная Галичина переходит в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт «Галичина»;

— приказом Гитлера Восточная Галичина переходит в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт «Галичина»; 1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников;

– начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников; 1973 год — в Афганистане повевают монархию и провозглашают республику;

— в Афганистане повевают монархию и провозглашают республику; 1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;

— Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека; 2014 год — российский зенитный ракетный комплекс «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой Донецкой народной республики сбивает рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);

— российский зенитный ракетный комплекс «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой Донецкой народной республики сбивает рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек); 2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

17 июля — в церковном календаре – день памяти преподобной Марты.

День ангела сегодня – 17 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Богдан, Андрей, Дмитрий, Георгий, Марк, Иван, Николай, Михаил, Федор, Федот, Татьяна, Мария, Марфа, Ольга, Анастасия, Александра.

Приметы на 17 июля:

На деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.

Какая погода на Андрея – такова она будет и на Калинника (11 августа).

Много ос – зимой будет холодно.

Если овес растет плохо, то следует ожидать небогатого урожая.

Что нельзя делать 17 июля:

Оставлять маленьких детей одних в помещении даже в их собственной комнате. Наши предки были уверены, что темная сила испугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.

Ругаться и злословить – это может плохо отразиться на здоровье.

Совершать большие покупки. Все приобретенное в этот день может быстро выйти из строя или понравиться.

Отдавать в ремонт обуви, особенно если вы собираетесь путешествовать.

Фото: IStock