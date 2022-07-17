Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июля

Сегодня, 17 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 17 июля
17 июля – 144-й день войны России против Украины. 198-й день года. День металлурга. Всемирный день международного правосудия. День татуировки. День этнографа Украины. День рождения Диснейленда. День желтой свиньи. Всемирный день Эмоджи.
События 17 июля в мире
- 709 год до н. э. — впервые описывается полное солнечное затмение, описание было сделано китайцем Чу Фу;
- 1048 год — немецкий король Генрих III изгоняет из Рима папу Бенедикта IX, и заменяет его Дамассием II;
- 1429 год — в отбитом у англичан Реймсе коронуется на французский престол Карл VII;
- 1453 год — французы разбивают англичан в битве при Кастильоне, последней битве Столетней войны;
- 1505 год — после потрясения во время ужасной грозы, когда Мартин Лютер был на волосок от смерти, он меняет свои планы стать юристом и становится монахом августинского монастыря в Эрфурте;
- 1570 год — в Вильно основывают иезуитскую коллегию, которую впоследствии превратили в университет;
- 1754 год — в Нью-Йорке открывают Королевский колледж;
- 1775 год – в США открывается первый в мире военный госпиталь;
- 1785 год — словацкий авантюрист Мориц Беневский, провозгласив себя императором Мадагаскара, объявляет войну Королевству Франция;
- 1791 год — на Марсовом поле в Париже расстреливают мирную демонстрацию, требовавшую отречение французского короля Людовика XVI;
- 1793 год — в Париже казнят Шарлотта Корде, убийцу лидера Французской революции Жана Поля Марата;
- 1841 год — выходит первый номер британского юмористического журнала «Панч»;
- 1854 год — в Австрийской империи запускают в эксплуатацию первую в мире горную железную дорогу;
- 1868 год – японскую столицу переносят из Киото в Токио;
- 1915 год – немецкая империя и Австро-Венгерская империя подписывают секретный договор о сотрудничестве с Болгарским царством;
- 1917 год — в Великобритании из титулов изымают все немецкие имена;
- 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
- 1933 год — после окончания строительства Днепрогэса и ликвидации порогов на Днепре из Киева в Херсон выходит в первый рейс пассажирский пароход;
- 1941 год — приказом Гитлера Восточная Галичина переходит в подчинение к Генеральному Губернаторству как отдельный дистрикт «Галичина»;
- 1945 год – начинается Потсдамская конференция глав государств-союзников;
- 1973 год — в Афганистане повевают монархию и провозглашают республику;
- 1997 год — Украина ратифицирует Европейскую конвенцию по правам человека;
- 2014 год — российский зенитный ракетный комплекс «Бук» возле Тореза Донецкой области с территории так называемой Донецкой народной республики сбивает рейсовый пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, гибнут все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек);
- 2020 год — Верховная Рада Украины утверждает сокращение количества административных районов Украины от 490 до 138.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
17 июля — в церковном календаре – день памяти преподобной Марты.
День ангела сегодня – 17 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Богдан, Андрей, Дмитрий, Георгий, Марк, Иван, Николай, Михаил, Федор, Федот, Татьяна, Мария, Марфа, Ольга, Анастасия, Александра.
Приметы на 17 июля:
- На деревьях появились желтые листья – будет ранняя осень.
- Какая погода на Андрея – такова она будет и на Калинника (11 августа).
- Много ос – зимой будет холодно.
- Если овес растет плохо, то следует ожидать небогатого урожая.
Что нельзя делать 17 июля:
- Оставлять маленьких детей одних в помещении даже в их собственной комнате. Наши предки были уверены, что темная сила испугает ребенка и даже нашлет на малыша болезни.
- Ругаться и злословить – это может плохо отразиться на здоровье.
- Совершать большие покупки. Все приобретенное в этот день может быстро выйти из строя или понравиться.
- Отдавать в ремонт обуви, особенно если вы собираетесь путешествовать.
Фото: IStock