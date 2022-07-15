Поздравления с Днем бухгалтера 2022 в стихах и картинках

Поздравление с Днем бухгалтера 2022 года в картинках, стихах и прозе. На любой вкус! Выбирайте как оригинально поздравить с Днем бухгалтера коллег и близких

День бухгалтера 2022 в Украине отмечается в субботу, 16 июля.

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С Днем бухгалтера 2022: поздравления в прозе

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

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Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

С Днем бухгалтера 2022: поздравления в стихах

Поздравляем вас сегодня

С Днем бухгалтера, ура!

И конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

Чтоб отчеты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

Будет счастье безграничным,

Приумножится почет,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастет!

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Желаю мирно с цифрами дружить,

Желаю гармоничного баланса,

Желаю полноценной жизнью жить,

В работе — чтобы не перетруждаться.

Пусть будет легким каждодневный труд,

Пусть не страшат отчеты и проверки,

Пусть все невзгоды прочь скорей уйдут.

А от судьбы — эмоций ярких, фейерверков!

***

Ты лучший бухгалтер на свете,

Прими поздравления эти!

Желаю карьерного взлета,

Пусть радость приносит работа.

И ввысь возрастает зарплата,

Чтоб жил роскошно, богато,

Чтоб каждое в жизни мгновение

Дарило тебе наслаждение!