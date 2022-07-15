Поздравления с Днем бухгалтера 2022 в стихах и картинках

«Если ты приезжаешь без денег, тебя обеспечивают»: Участница СМПУ – о том, как во Франции помогают беженцам из Украины
Поздравление с Днем бухгалтера 2022 года в картинках, стихах и прозе. На любой вкус! Выбирайте как оригинально поздравить с Днем бухгалтера коллег и близких
День бухгалтера 2022 в Украине отмечается в субботу, 16 июля.
С Днем бухгалтера 2022: поздравления в прозе
Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!
***
Спасибо за ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!
***
Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.
С Днем бухгалтера 2022: поздравления в стихах
Поздравляем вас сегодня
С Днем бухгалтера, ура!
И конечно, пожелать вам
Пару слов уже пора.
Чтоб отчеты все сдавались,
Дебет с кредитом дружил,
Все балансы составлялись,
А компьютер не тупил.
Будет счастье безграничным,
Приумножится почет,
Станет премия отличной,
И оклад ваш возрастет!
***
Желаю мирно с цифрами дружить,
Желаю гармоничного баланса,
Желаю полноценной жизнью жить,
В работе — чтобы не перетруждаться.
Пусть будет легким каждодневный труд,
Пусть не страшат отчеты и проверки,
Пусть все невзгоды прочь скорей уйдут.
А от судьбы — эмоций ярких, фейерверков!
***
Ты лучший бухгалтер на свете,
Прими поздравления эти!
Желаю карьерного взлета,
Пусть радость приносит работа.
И ввысь возрастает зарплата,
Чтоб жил роскошно, богато,
Чтоб каждое в жизни мгновение
Дарило тебе наслаждение!
С Днем бухгалтера 2022: поздравления в картинках