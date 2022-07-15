Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 15 июля
15 июля – 142-й день войны россии против Украины. 196-й день года. День рождения Нового канала.
Какой сегодня день – 15 июля: национальные праздники
- Украина: День украинских миротворцев, День работников металлургической отрасли
- Ботсвана: День президента Ботсваны
- Бруней: День султана Брунея
События 15 июля в мире
- 1228 — папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.
- 1410 — Состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло.
- 1663 — во Львове король Иоанн II решил идти несколькими колоннами походом в Украину
- 1683 — Огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) Армия Османской империи облегла Вену.
- 1776 – Открыт театр «Ла Скала».
- 1799 — Французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском элете, близ небольшого города Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень.
- 1988 — На экранах США состоялась премьера первой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом.
- 1998 – Первый живой эфир Нового канала, считается днем рождения канала.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
15 июля — возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах.
День ангела сегодня – 15 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Фотий, Ювеналий.
Приметы на 15 июля:
- Сазан начинает плескаться – в теплую и ясную погоду.
- Западный ветер подул — жди дождя.
- Появление на деревьях первых желтых листочков предвещает раннюю осень и зиму.
- Утром по воде туман стелется – в хорошую погоду.
- После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.
- На кончиках листьев травы появилась роса – до осадков.
- В муравейниках открытые ходы – до засухи, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
- Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – до ливня.
Что нельзя делать 15 июля:
- Нельзя работать в поле этого дня.
- Не стоит шить и заниматься домашними делами.
- Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не желает кому-то зла, ругаться и повышать голос.
- Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях.
Фото: IStock