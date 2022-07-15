Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 июля

Сегодня, 15 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 15 июля

15 июля – 142-й день войны россии против Украины. 196-й день года. День рождения Нового канала.

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День украинских миротворцев, День работников металлургической отрасли Ботсвана: День президента Ботсваны

День президента Ботсваны Бруней: День султана Брунея

События 15 июля в мире

1228 — папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского.

— папа Григорий IX канонизировал основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского. 1410 — Состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло.

— Состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией под командованием князя Витовта и короля Ягайло. 1663 — во Львове король Иоанн II решил идти несколькими колоннами походом в Украину

— во Львове король Иоанн II решил идти несколькими колоннами походом в Украину 1683 — Огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) Армия Османской империи облегла Вену.

— Огромная (по разным оценкам, 90-140-тысячная) Армия Османской империи облегла Вену. 1776 – Открыт театр «Ла Скала».

– Открыт театр «Ла Скала». 1799 — Французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском элете, близ небольшого города Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень.

— Французский лейтенант Пьер Франсуа Бушар нашел в Египетском элете, близ небольшого города Розетта (ныне Рашид), неподалеку от Александрии, Розетский камень. 1988 — На экранах США состоялась премьера первой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом.

— На экранах США состоялась премьера первой части «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. 1998 – Первый живой эфир Нового канала, считается днем ​​рождения канала.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

15 июля — возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах.

День ангела сегодня – 15 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Фотий, Ювеналий.

Приметы на 15 июля:

Сазан начинает плескаться – в теплую и ясную погоду.

Западный ветер подул — жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков предвещает раннюю осень и зиму.

Утром по воде туман стелется – в хорошую погоду.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – до осадков.

В муравейниках открытые ходы – до засухи, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – до ливня.

Что нельзя делать 15 июля:

Нельзя работать в поле этого дня.

Не стоит шить и заниматься домашними делами.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Не желает кому-то зла, ругаться и повышать голос.

Не стоит зацикливаться на отрицательных мыслях.

Фото: IStock