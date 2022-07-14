Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 июля

Сегодня, 14 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 14 июля
14 июля – 141-й день войны России против Украины. 195-й день года. День осведомленности об акулах. Международный день небинарных людей. День взятия Бастилии.
События 14 июля в мире
- 1021 год — митрополит Киевский Иоанн I торжественно открывает и прославляет мощи святых русских князей Бориса и Глеба, также устанавливает день чествования их памяти;
- 1099 — участники Первого крестового похода берут штурмом Иерусалим и вырезают почти всех мусульман и евреев (около 40 тысяч человек), сжигают мечети и синагоги;
- 1789 — восставшие парижане берут штурмом королевскую укрепленную тюрьму Бастилию;
- 1894 год — во Львове происходит первый в украинской истории футбольный матч;
- 1933 год – выходит первый мультфильм Макса Флейшера о моряке Попае;
- 1945 год – новое правительство Королевства Италия декларирует состояние войны с Японской империей;
- 1969 год – начинается футбольная война между Сальвадором и Гондурасом;
- 2000 год — Георгий Гонгадзе официально обращается к Генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько с письмом, в котором излагает факты по слежке за ним работников милиции и неизвестных лиц.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
14 июля — в церковном календаре – день памяти чудотворцев Космы и Дамиана.
День ангела сегодня – 14 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Дамиан, Кузьма, Демьян, Петр, Никодим, Ангелина.
Приметы на 14 июля:
- Если в этот день прополоть огород, то сорняков не будет
- Слышно пение соловья после Петрова дня (12 июля) – значит, зима, по приметам, наступит только через 30-40 минут после праздника Покрова, а все это время будет достаточно тепло
- Звезды очень ярко мерцают 14 июля на ночном небе, а утром видны облака – будет сильная гроза.
- Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут
- Кузьма и Демьян пришли, на сенокос пошли
- В день Кузьмы и Демьяна косить не рано.
Что нельзя делать 14 июля
- Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось, никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, свершится тогда, когда вы о нем забудете.
- Сегодня нельзя ссориться и выяснять отношения. Старайтесь не реагировать на отрицательные провокации.
- Также в этот день не стоит производить серьезные финансовые вложения или крупные покупки. Отложите приобретение дорогих вещей на потом – хорошо обдумайте, действительно ли вам это нужно.
- В эту дату православная церковь запрещает ссориться и завидовать – привлечете к себе несчастье.
- Не стоит и зря тратить деньги, иначе сами будете нуждаться в финансах.
- Тяжелый труд и для женщин, и для мужчин – главный запрет 14 июля.
Фото: IStock