Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 13 июля
13 июля – День «Порадуйся, что ты ботан», День раю дураков, День музыки в парикмахерских, День картошки фри.
События 13 июля в мире
- 1938 – Первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и плясками. Само представление проходило этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.
- 1939 – Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart.
- 1947 – В Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
- 1951 – В Лондоне закладкой первого камня королевой Елизаветой II началось строительство здания Королевского Национального Театра.
- 1956 – Заложен краеугольный камень «Кармелита», первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль.
- 1966 – На экраны США вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Гепберн и Питером О’тулом в главных ролях.
- 1973 — Выходит первый альбом группы Queen.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
13 июля — важный день в религиозном плане. Сегодня православные чтят Собор святых апостолов.
День ангела сегодня – 13 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Сафон, Филипп, Фома, Яков, Маргарита, Андрей, Генрих, Эрнест.
Приметы на 13 июля:
- С этого дня лето катится зиме навстречу.
- Сон с 12 на 13 июля может быть вещим и исполниться на девятый день. Если сновидения, увиденное днем 13 июля, вы уже видели раньше, то ждите его исполнения через семь недель.
- Кукушка кукует — лето будет длинное и теплое.
Что нельзя делать 13 июля
- Церковь позволяет лишь немного вина и не советует проводить шумные застолья.
- Ссориться, ругаться и сплетничать.
- Отказывать кому-либо в помощи.
- Не нужно ходить в лес. Считается, что звери в это время могут вести себя агрессивно.
- Назначать важные встречи в первой половине дня — скорее всего, они не принесут желаемого эффекта.
Фото: IStock