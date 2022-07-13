Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 13 июля

13 июля – День «‎Порадуйся, что ты ботан»,‎ День раю дураков, День музыки в парикмахерских, День картошки фри.

События 13 июля в мире

1938 – Первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и плясками. Само представление проходило этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

– Первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и плясками. Само представление проходило этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения. 1939 – Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart.

Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней From the Bottom of My Heart. 1947 – В Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

– В Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом. 1951 – В Лондоне закладкой первого камня королевой Елизаветой II началось строительство здания Королевского Национального Театра.

– В Лондоне закладкой первого камня королевой Елизаветой II началось строительство здания Королевского Национального Театра. 1956 – Заложен краеугольный камень «Кармелита», первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль.

– Заложен краеугольный камень «Кармелита», первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль. 1966 – На экраны США вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Гепберн и Питером О’тулом в главных ролях.

– На экраны США вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Гепберн и Питером О’тулом в главных ролях. 1973 — Выходит первый альбом группы Queen.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

13 июля — важный день в религиозном плане. Сегодня православные чтят Собор святых апостолов.

День ангела сегодня – 13 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Сафон, Филипп, Фома, Яков, Маргарита, Андрей, Генрих, Эрнест.

Приметы на 13 июля:

С этого дня лето катится зиме навстречу.

Сон с 12 на 13 июля может быть вещим и исполниться на девятый день. Если сновидения, увиденное днем 13 июля, вы уже видели раньше, то ждите его исполнения через семь недель.

Кукушка кукует — лето будет длинное и теплое.

Что нельзя делать 13 июля

Церковь позволяет лишь немного вина и не советует проводить шумные застолья.

Ссориться, ругаться и сплетничать.

Отказывать кому-либо в помощи.

Не нужно ходить в лес. Считается, что звери в это время могут вести себя агрессивно.

Назначать важные встречи в первой половине дня — скорее всего, они не принесут желаемого эффекта.

Фото: IStock