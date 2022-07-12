С Петром и Павлом: поздравления с Петром и Павлом в прозе и картинках

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День Петра и Павла отмечается 12 июля как память о двух одноименных апостолах.

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С Днем Петра и Павла 2022: поздравления в прозе

Пусть в день святых апостолов Петра и Павла, ваши души будут наполнены Божиим миром и благодатью. Пусть в доме будет достаток и взаимопонимания. Берегите дорогих вам людей!

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С Днем Петра и Павла! Мира тебе и света, достатка и любви, счастья и процветания! Пусть апостолы Петр и Павел берегут твою семью от всякого зла, от плохих мыслей и от болезней. Желаю исполнения всех сокровенных желаний!

Поздравляю с Днём Петра и Павла! Желаю мира и достатка, добра на жизненном пути, а также сил, здоровья, понимания родных, хороших мыслей и хороших дел. И пусть святые апостолы берегут тебя и твою семью от злых языков, страшных бед и ненастий.

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В день святых апостолов Петра и Павла желаю веры и бодрости духа. Пусть ваши молитвы и самые сокровенные желания будут услышаны! Здоровья и мира вам и вашим семьям!