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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Сегодня, 12 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 12 июля

12 июля139-й день войны россии против Украины. 193-й день года. День Петра и Павла. 

Какой сегодня день – 12 июля: национальные праздники

  • Кирибати: День независимости. (1979).
  • Сан-Томе и Принсипи: Национальный праздник Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи. День независимости. (1975)

События 12 июля в мире

  • 1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан
  • 1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (П. Орлика, К. Гордиенко)
  • 1776 – из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук
  • 1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт.
  • 1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.
  • 1970 – экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.
  • 1989 – последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 июля — День Петра и Павла. Посвящён праздник апостолам Петру и Павлу, близким ученикам Христа.

День ангела сегодня – 12 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Феликс, Пётр, Павел.

Приметы на 12 июля, День Петра и Павла:

  • Нельзя ругаться, ссориться, злословить.
  • Женщинам не стоит заниматься рукоделием – все изделия будут неудачными.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Курить и употреблять спиртные напитки сегодня нельзя.
  • Если вас пригласили в гости – нельзя отказываться от визита.

Что нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла:

  • Если на Петров день ясно, то целый год будет хорошая погода.
  • Если дождь, то еще 40 дней будет плохая погода.
  • Роса утром выпала – днем будет жарко.
  • Облака против ветра плывут – к дождливой погоде.
  • Если кукушка перестала петь, то зима будет ранней, а если еще поет, то осень затянется.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Фото: IStock

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