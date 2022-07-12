Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Сегодня, 12 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 12 июля

12 июля – 139-й день войны россии против Украины. 193-й день года. День Петра и Павла.

Какой сегодня день – 12 июля: национальные праздники

Кирибати: День независимости. (1979).

День независимости. (1979). Сан-Томе и Принсипи: Национальный праздник Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи. День независимости. (1975)

События 12 июля в мире

1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан

— английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан 1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (П. Орлика, К. Гордиенко)

— окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (П. Орлика, К. Гордиенко) 1776 – из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук

– из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук 1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт.

— во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт. 1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.

— в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах. 1970 – экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

– экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса. 1989 – последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 июля — День Петра и Павла. Посвящён праздник апостолам Петру и Павлу, близким ученикам Христа.

День ангела сегодня – 12 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Феликс, Пётр, Павел.

Приметы на 12 июля, День Петра и Павла:

Нельзя ругаться, ссориться, злословить.

Женщинам не стоит заниматься рукоделием – все изделия будут неудачными.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Курить и употреблять спиртные напитки сегодня нельзя.

Если вас пригласили в гости – нельзя отказываться от визита.

Что нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла:

Если на Петров день ясно, то целый год будет хорошая погода.

Если дождь, то еще 40 дней будет плохая погода.

Роса утром выпала – днем будет жарко.

Облака против ветра плывут – к дождливой погоде.

Если кукушка перестала петь, то зима будет ранней, а если еще поет, то осень затянется.

Фото: IStock