Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла

Сегодня, 12 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 12 июля
12 июля – 139-й день войны россии против Украины. 193-й день года. День Петра и Павла.
Какой сегодня день – 12 июля: национальные праздники
- Кирибати: День независимости. (1979).
- Сан-Томе и Принсипи: Национальный праздник Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи. День независимости. (1975)
События 12 июля в мире
- 1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан
- 1711 — окруженная московская армия во главе с Петром I капитулирует (Прутский мир) перед союзной коалицией (П. Орлика, К. Гордиенко)
- 1776 – из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук
- 1917 — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые использовала в качестве боевого ядовитого вещества газ, который по месту боев получил название иприт.
- 1941 — в Советском Союзе принято решение об отправке на фронт 577 тысяч узников исправительных лагерей, которые должны кровью смыть вину перед государством, воюя в штрафных батальонах.
- 1970 – экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Гейердала на лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.
- 1989 – последняя казнь советским режимом украинского военного, воина УПА, члена ОУН, участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
12 июля — День Петра и Павла. Посвящён праздник апостолам Петру и Павлу, близким ученикам Христа.
День ангела сегодня – 12 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Феликс, Пётр, Павел.
Приметы на 12 июля, День Петра и Павла:
- Нельзя ругаться, ссориться, злословить.
- Женщинам не стоит заниматься рукоделием – все изделия будут неудачными.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Курить и употреблять спиртные напитки сегодня нельзя.
- Если вас пригласили в гости – нельзя отказываться от визита.
Что нельзя делать 12 июля в День Петра и Павла:
- Если на Петров день ясно, то целый год будет хорошая погода.
- Если дождь, то еще 40 дней будет плохая погода.
- Роса утром выпала – днем будет жарко.
- Облака против ветра плывут – к дождливой погоде.
- Если кукушка перестала петь, то зима будет ранней, а если еще поет, то осень затянется.
Фото: IStock