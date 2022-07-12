Хочешь узнать, как похудеть в ногах? Тогда наш материал придется как нельзя кстати! Мы собрали самые эффективные упражнения для похудения ног, которые можно выполнять в домашних условиях. Занимайся регулярно и результат не заставит себя долго ждать!

На G.SPACE есть крутейший спортивный видеопроект «ЖИРнеОК». Совместно с фитнес-тренером Анной Бабич мы записали серию уроков, посвященных прокачке той или иной группы мышц. Какие упражнения самые действенные? Как правильно их выполнять? Какой спортивный инвентарь тебе для этого необходим? На что стоит обращать внимание во время тренировок? Ответы на эти и многие другие вопросы ты найдешь в наших роликах.

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И раз уж сегодня мы говорим о том, как похудеть в ногах, предлагаем тебе посмотреть сразу два видеоурока по этой теме. Не пугайся, просмотр не займет у тебя много времени! В каждом ролике собраны самые эффективные упражнения для похудения ног, которые можно выполнять в домашних условиях. Следуя нашим рекомендациям, ты сможешь привести свою фигуру в порядок в кратчайшие сроки!

Качаем ноги в домашних условиях: видеоурок №1

Качаем ноги в домашних условиях: видеоурок №2

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