Когда Петра и Павла в 2022 году? Дата празднования, что можно и нельзя делать, читайте в новом материале Нового канала.

Праздник Петра и Павла – непереходимый, и каждый год отмечается в одну дату – 12 июля, после окончания Петровского поста.

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Интересно, что у первоверховных апостолов Петра и Павла при рождении были другие имена. Апостол Павел – Савл, имел выдающееся происхождение, а апостол Петр – Симон был из простой семьи.

Традиции на Петра и Павла

В День Петра и Павла 12 июля православные ходят целыми семьями в церковь и ставят свечи за здоровье близких.

В этот день верующие обращаются на богослужениях с молитвами о крепком здоровье своем и родных.

Рыбаки просят апостола Петра, считающегося их покровителем, о хорошем улове.

Неудивительно, что по традициям в этот день на столе должны быть блюда из рыбы.

А также традиционным блюдом этого праздника считаются сырные «бабки», которые готовили хозяйки.

В народе в этот день начинался свадебный период, считалось, что молодые, которые вступят в брак с 12 июля по 5 августа, будут жить долго, а их семья будет крепкой.

Незамужние девушки 12 июля гадают на суженого и умываются водой из трех источников, чтобы сохранить красоту.

Что нельзя делать в День Петра и Павла

12 июля запрещено работать на огороде и поле.

Запрещено шить, вязать и прясть.

В День Петра и Павла нельзя занимать деньги: ни брать взаймы, ни давать.

А также не стоит сегодня купаться в открытом водоеме – нечистые силы могут затянуть на дно.

Не советуют по той же причине и гулять в лесах.

Приметы на Петра и Павла

Если в этот день пройдет дождь, то будет хороший урожай.Если на Петра и Павла холодная погода, то считалось, что год будет голодным, а урожай маленький.

Если на Петра и Павла жаркая погода, на Рождество на следующий год будет морозным.

Фото: IStock