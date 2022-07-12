Когда Петра и Павла в 2022 году? Дата празднования, что можно и нельзя делать, читайте в новом материале Нового канала.
Праздник Петра и Павла – непереходимый, и каждый год отмечается в одну дату – 12 июля, после окончания Петровского поста.
С Днем Петра и Павла 2022: поздравления в прозе и картинках
Интересно, что у первоверховных апостолов Петра и Павла при рождении были другие имена. Апостол Павел – Савл, имел выдающееся происхождение, а апостол Петр – Симон был из простой семьи.
В День Петра и Павла 12 июля православные ходят целыми семьями в церковь и ставят свечи за здоровье близких.
В этот день верующие обращаются на богослужениях с молитвами о крепком здоровье своем и родных.
Рыбаки просят апостола Петра, считающегося их покровителем, о хорошем улове.
Неудивительно, что по традициям в этот день на столе должны быть блюда из рыбы.
А также традиционным блюдом этого праздника считаются сырные «бабки», которые готовили хозяйки.
В народе в этот день начинался свадебный период, считалось, что молодые, которые вступят в брак с 12 июля по 5 августа, будут жить долго, а их семья будет крепкой.
Незамужние девушки 12 июля гадают на суженого и умываются водой из трех источников, чтобы сохранить красоту.
Если в этот день пройдет дождь, то будет хороший урожай.Если на Петра и Павла холодная погода, то считалось, что год будет голодным, а урожай маленький.
Если на Петра и Павла жаркая погода, на Рождество на следующий год будет морозным.
Фото: IStock