Домашний лимонад: пошаговый простой рецепт

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Как приготовить вкусный домашний лимонад? При всей простоте рецепта, напиток можно легко испортить, если не знать нескольких хитростей! В этом материале мы собрали всю необходимую информацию и, конечно, простой пошаговый рецепт домашнего лимонада.
Существует несколько основ для лимонада: вода обычная, газированная или минеральная, и, конечно же, сок или даже смесь соков. Если ты любишь сладкие напитки, то подготовь подсластитель. Например, сахар, фруктовый сироп или тростниковый сахар.
Для вкуса чаще всего добавляют мяту, пряные травы, ягоды и фрукты. Эти ингредиенты придадут твоему лимонаду особую изюминку!
Делать напиток лучше всего в той емкости, в которой ты планируешь его подавать на стол. В идеале – это графин.
Простой пошаговый рецепт лимонада с корицей
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Приступаем к приготовлению!
Подавай напиток в графине со льдом!
Приятного аппетита!
Фото: IStock
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