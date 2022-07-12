Как сбросить лишний вес без вреда для здоровья? Узнай один из вариантов диетического рациона для похудения
Некомфортно в своем весе? Лето – отличное время для того, чтобы привести тело в порядок. Если ты здорова и занимаешься спортом, а вес не уходит – попробуй изменить рацион питания. Сейчас отличный период – много свежих овощей и фруктов, которые напитают тебя витаминами и клетчаткой. В основе диеты на 7 дней – фрукты, овощи и много воды. Ешь, что нравится из этих категорий, но ограничь потребление бананов, винограда и дыни, в которых много углеводов. Осторожничай и с цитрусовыми, кислотность которых может негативно влиять на пищеварительную систему.
Экспресс-диета на неделю позволит изменить пищевые привычки и «перезапустить» организм. Ты сможешь похудеть на один размер, но не стремись сбросить максимум. Зачем тебе эти растяжки по телу и обмороки?
Важно! Если ты чувствуешь:
– головокружение,
– сбой работы желудка,
– ухудшение концентрации
… прекращай диету и найди свой вариант борьбы с весом.
Эта летняя фруктовая диета – вариант, проверенный многими. Ты избавишься от отечности, улучшится состояние кожи, исчезнет животик.
Итак, диета на 7 дней:
Понедельник
Завтрак: фрукты, стакан фреша.
Обед: фруктовый салат с несладким йогуртом, стакан чистой воды.
Ужин: овощной салат с лимонным соком, фреш.
Вторник
Завтрак: два любых плода, стакан воды.
Обед: фруктовый салат, стакан воды.
Ужин: вареные овощи, два апельсина.
Среда
Завтрак: овощной салат с каплей оливкового масла, стакан фреша.
Обед: фруктовый микс с медом, стакан воды.
Ужин: овощной суп
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Четверг
Завтрак: порция ягод, стакан воды.
Обед: овощное рагу, фреш.
Ужин: творог 1% с малиной, фруктовое смузи.
Пятница
Разгрузочный день.
На завтрак, обед и ужин – смузи из замороженных фруктов с добавлением щепотки овсяных хлопьев.
Суббота
Завтрак: ягодно-фруктовое смузи.
Обед: фруктовый микс без заправки, несладкий зеленый чай.
Ужин: 2 яблока, фреш из моркови и сельдерея.
Воскресенье
Завтрак: три любых плода.
Обед: фруктово-ягодная смесь, стакан воды.
Ужин: овощной суп, фреш.
Плюс диеты на 7 дней в том, что вы сами выбираете плоды и можете миксовать рацион, как хотите. Большое количество клетчатки улучшает работу кишечника, иммунитет укрепляется, а организм очищается от токсинов. Важно плавно входить в новый режим питания, а при возможности – проконсультироваться с врачом.
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Хороших результатов!
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