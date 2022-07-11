Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 июля

Сегодня, 11 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 11 июля

11 июля – 138-й день войны России против Украины. 192-й день года. Всемирный день шоколада. Международный день горожан. Всемирный день народонаселения.

Какой сегодня день – 11 июля: национальные праздники

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События 11 июля в мире

1533 год — Папа Климент VII объявляет, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучает короля от церкви;

1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открывает Гренландию;

1700 год – основывают Берлинскую академию наук;

1888 год — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открывают памятник Богдану Хмельницкому;

1943 год – кульминация Волынской трагедии;

1944 год — учреждают Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;

2008 год — Компания «Apple Inc.» открывает iPhone App Store;

2014 год — в результате ракетных обстрелов с территории России в районе Зеленополья погибает 36 украинских военных.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 июля — в церковном календаре перенос мощей бессеребренников Кира и Иоанна.

День ангела сегодня – 11 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Герман, Василий, Григорий, Иосиф, Иван, Сергей.

Приметы на 11 июля:

Пчелы не вылетают из ульев — к скорому дождю.

Если день жаркий, то грибы в лесах появятся нескоро.

Туман стелется над водой — к мокрой и пасмурной погоде.

Если появилось много пауков, то погода будет ясной и солнечной.

Много ржи созрело — грибов и орехов будет много.

Что нельзя делать 11 июля:

Нельзя заниматься тяжелый трудом, ремонтом, починкой, строительными работами, генеральной уборкой и т.д.

Нельзя говорить грубые слова, ссориться и обижаться, скандалить с родственниками. По поверьям, если сегодня поссоритесь с родными, то больше не помиритесь.

Нельзя относиться оскорбительно к земле, цветам, траве и деревьям. Не ломайте ветки деревьев и не рвите растения без надобности.

Не стоит купаться в реках и озерах, набирать в них воду и мочить ноги.

Фото: IStock