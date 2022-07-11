Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 июля

Сегодня, 11 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 11 июля
11 июля – 138-й день войны России против Украины. 192-й день года. Всемирный день шоколада. Международный день горожан. Всемирный день народонаселения.
Какой сегодня день – 11 июля: национальные праздники
- Монголия: Национальный праздник «Наадам»
События 11 июля в мире
- 1533 год — Папа Климент VII объявляет, что брак короля Англии Генриха VIII и Екатерины Арагонской все еще действителен и отлучает короля от церкви;
- 1576 год — английская экспедиция Мартина Фробишера открывает Гренландию;
- 1700 год – основывают Берлинскую академию наук;
- 1888 год — В Киеве на Софийской площади в рамках празднования 900-летия принятия христианства открывают памятник Богдану Хмельницкому;
- 1943 год – кульминация Волынской трагедии;
- 1944 год — учреждают Украинский Главный Освободительный Совет — политический провод УПА;
- 2008 год — Компания «Apple Inc.» открывает iPhone App Store;
- 2014 год — в результате ракетных обстрелов с территории России в районе Зеленополья погибает 36 украинских военных.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
11 июля — в церковном календаре перенос мощей бессеребренников Кира и Иоанна.
День ангела сегодня – 11 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Герман, Василий, Григорий, Иосиф, Иван, Сергей.
Приметы на 11 июля:
- Пчелы не вылетают из ульев — к скорому дождю.
- Если день жаркий, то грибы в лесах появятся нескоро.
- Туман стелется над водой — к мокрой и пасмурной погоде.
- Если появилось много пауков, то погода будет ясной и солнечной.
- Много ржи созрело — грибов и орехов будет много.
Что нельзя делать 11 июля:
- Нельзя заниматься тяжелый трудом, ремонтом, починкой, строительными работами, генеральной уборкой и т.д.
- Нельзя говорить грубые слова, ссориться и обижаться, скандалить с родственниками. По поверьям, если сегодня поссоритесь с родными, то больше не помиритесь.
- Нельзя относиться оскорбительно к земле, цветам, траве и деревьям. Не ломайте ветки деревьев и не рвите растения без надобности.
- Не стоит купаться в реках и озерах, набирать в них воду и мочить ноги.
Фото: IStock