Как отличить оригинальные adidas от подделки

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Не секрет, что ввиду своей популярности adidas является одним из наиболее часто подделываемых брендов. «Паленые» адидасы сегодня можно купить не только в переходах и на рынках, но и в обувных магазинах. Чтобы ты избежала досадной покупки, мы подготовили этот материал, в котором раскроем все секреты обуви adidas и расскажем, как отличить подделку от оригинала.
Каждая девушка знает, что внешний вид чрезвычайно важен в современном мире. Одежда и обувь должны быть не только чистыми, как говорили наши бабушки, а еще и стильными. Но и этого мало. Вещи должны быть качественными, выполненными из хороших материалов, без изъянов и кривых строчек. Именно поэтому очень важно уметь отличить оригинальные вещи от некачественных подделок. Производители копий (чит. – «реплик») это понимают, и стараются точь в точь повторять модели оригиналов. Но так или иначе, если знать определенные тонкости производства, можно отличить даже очень качественную подделку с первого взгляда.
Записывай секреты бренда adidas, и ты гарантировано сможешь выбрать оригинальную модель кроссовок, которая будет радовать тебя значительно дольше, чем подделка.
Артикул. Компания adidas присваивает каждой вещи уникальный номер, который отличается от всех остальных и позволяет идентифицировать модель среди другой продукции компании. При покупке обуви сравни артикул на коробке, этикетке и ярлычке кроссовка. Они должны быть одинаковыми. Если номера разные, перед тобой подделка!
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При этом если ты сомневаешься в оригинальности обуви, можешь поискать артикул, написанный на кроссовке, в каталоге бренда или на официальном сайте. И сверить представленную там модель с той, которую планируешь покупать.
Шнурки. Почти всегда с оригинальными кроссовками (впрочем, с подделками тоже) в комплекте идет еще одна пара шнурков. Так вот в оригинальном варианте шнурки тщательно упакованы и помещены в отдельный полиэтиленовый пакетик. А в коробке с репликой шнурки скорей всего будут просто лежать рядом или внутри кроссовка. Если, конечно, вообще будут!
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Штрихкод. Надпись «Made in China» сейчас отнюдь не признак копии. С 1994 года почти все свое производство компания adidas перенесла в страны третьего мира, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции. Поэтому надпись «сделано в Германии» ты на кроссовках не увидишь даже в оригинальном магазине, и это не должно тебя пугать. Это норма! Но проверить оригинальность обуви в таком случае можно с помощью штрихкода. На штрихкоде продукции компании adidas, независимо от страны-производителя, проставляется код Германии, а это три первые цифры – от 400 до 440.
Бирки. Есть еще одна мелочь, о которой чаще всего забывают производители копий. На бирках настоящего adidas есть информация о модели и серийный номер. Хитрость заключается в том, что у левого кроссовка он один, а у правого – совершенно другой. А вот если они совпадают, перед вами подделка!
Швы. Швы оригинальной обуви adidas прочные, ровные и аккуратные, без следов клея. Поэтому если на новеньких кроссовках торчат нитки или строчка ушла вбок, это определенно реплика.
Цвет. Нередко производители подделок изготавливают кроссовки, используя цвета, которых нет в официальных линейках бренда. Это легко проверить! Зайди на сайт бренда, посмотри модель, которую ты хочешь приобрести, и изучи заранее всю ее цветовую гамму.
Ну и, конечно, это не секрет, а прописная истина: оригинальные кроссовки можно купить только в оригинальных магазинах adidas. На китайских сайтах, раскладках у метро и в переходах, даже на рынке, где улыбчивая женщина убеждает тебя в 100% гарантии качества, ты не сможешь купить оригинал.
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