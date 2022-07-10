Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 июля

Сегодня, 10 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 10 июля

Сегодня 10 июля — 191 день года. 137-й день полномасштабной войны в Украине, развязанной россией.

Cейчас смотрят

10 июля – День Николы Теслы, День полёта на зонтике, а также – День рождения футбольного свистка.

Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Национальные праздники 10 июня

На Багамских Островах — День независимости

В Мавритании — День вооружённых сил

В Монголии — День государственного флага

В Японии — День натто.

События 10 июля в мире

10 июля 138 года Антонин Пий стал римским императором.

10 июля 1547 года во Франции состоялась последняя официально разрешённая королём дуэль.

10 июля 1878 года в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток, до этого судьи кричали.

10 июля 1908 года голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

10 июля 1962 года запущен первый коммерческий спутник связи — «Телстар».

10 июля 1964 года вышел в свет альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.

10 июля 1994 года состоялось Гран-при Великобритании. Начало битвы Михаэля Шумахера за свой первый чемпионский титул.

10 июля 1995 года Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.

Лунный календарь на июль 2022: благоприятные дни для дел

Какой православный (церковный) праздник сегодня

По православному календарю 10 июля – день памяти реподобного Сампсона Странноприимца.

День ангела сегодня – 10 июля

10 июня именины у Владимир, Георгия, Егора, Ивана, Иоанна, Самсона, Серапиона, Юрия.

Приметы на 10 июля:

Если в самсонов день будет дождь, влажно будет до бабьего лета.

Радуга над речкой – к дождю.

Если солнечная погода 10 июля, впереди 7 неделю хорошей погоды.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя врать и сквернословить.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола, лучше отдайте домашним животным.

Нельзя долго смотреться в зеркало – отражение «вытянет» всю красоту.

Не поднимайте в этот день с пола монеты – к финансовым трудностям.

Финансовый гороскоп на июль 2022: Козерогам – новый источник прибыли, Рыбам – финансовая нестабильность

Что можно делать 10 июля

Считается, что сегодня нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.

Фото: IStock