Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 июля

Сегодня, 9 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 9 июля

9 июля – Международный день уничтожения оружия, основанный Организацией Объединенных Наций в 2001 году.

События 9 июля в мире

1816 — Аргентина объявила независимость от Испанской империи.

— Аргентина объявила независимость от Испанской империи. 1877 — первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем стал Спенсер Гир.

— первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем стал Спенсер Гир. 1955 — основан Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность (опубликован Манифест Рассела-Эйнштейна).

— основан Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность (опубликован Манифест Рассела-Эйнштейна). 1955 — знаменитая рок-н-рольная песня Rock Around the Clock (автор Билл Гейли, исполнение группы Bill Haley & His Comets) заняла первое место в Американском чарте «Билбоард».

— знаменитая рок-н-рольная песня Rock Around the Clock (автор Билл Гейли, исполнение группы Bill Haley & His Comets) заняла первое место в Американском чарте «Билбоард». 1961 — в Виннипеге (Канада) открыт памятник Т. Г. Шевченко.

— в Виннипеге (Канада) открыт памятник Т. Г. Шевченко. 1972 — в окрестностях села Крестище (Харьковская область) провели первый в Украине ядерный взрыв (подземный)

— в окрестностях села Крестище (Харьковская область) провели первый в Украине ядерный взрыв (подземный) 2018 — саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписано соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

Какой православный (церковный) праздник сегодня

9 июля — День памяти преподобного Давида Солунского.

День ангела сегодня – 9 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон, Павел.

Приметы на 9 июля:

Если 9 июля собрать и съесть много земляники, обновится кровь.

Если в этот день добра погода, то в течение семи недель будет тепло и солнечное.

Если 9 июля доме зажечь белую свечу, то весь год будет счастливым и хлебосольным.

Сон с 8 на 9 июля исполнится через 7-10 дней. Сновидения, увиденное днем 9 июля, осуществиться через две недели.

Что нельзя делать 9 июля

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения.

Сегодня не желательно брать взаймы деньги. Если вам очень нужно занять деньги, то берите их, держа в кармане земляничный лист.

Не желательно в этот день оскорблять и наказывать домашних животных, даже если те виноваты.

Фото: IStock