Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 июля

Сегодня, 10 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 10 июля
Сегодня 10 июля — 191 день года. 137-й день полномасштабной войны в Украине, развязанной россией.
10 июля – День Николы Теслы, День полёта на зонтике, а также – День рождения футбольного свистка.
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Национальные праздники 10 июня
- На Багамских Островах — День независимости
- В Мавритании — День вооружённых сил
- В Монголии — День государственного флага
- В Японии — День натто.
События 10 июля в мире
- 10 июля 138 года Антонин Пий стал римским императором.
- 10 июля 1547 года во Франции состоялась последняя официально разрешённая королём дуэль.
- 10 июля 1878 года в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток, до этого судьи кричали.
- 10 июля 1908 года голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.
- 10 июля 1962 года запущен первый коммерческий спутник связи — «Телстар».
- 10 июля 1964 года вышел в свет альбом группы The Beatles «A Hard Day’s Night», с которого началась массовая битломания.
- 10 июля 1994 года состоялось Гран-при Великобритании. Начало битвы Михаэля Шумахера за свой первый чемпионский титул.
- 10 июля 1995 года Папа римский Иоанн Павел II в специальном послании женщинам признал, что католическая церковь на протяжении многих лет дискриминировала их.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
По православному календарю 10 июля – день памяти реподобного Сампсона Странноприимца.
День ангела сегодня – 10 июля
10 июня именины у Владимир, Георгия, Егора, Ивана, Иоанна, Самсона, Серапиона, Юрия.
Приметы на 10 июля:
- Если в самсонов день будет дождь, влажно будет до бабьего лета.
- Радуга над речкой – к дождю.
- Если солнечная погода 10 июля, впереди 7 неделю хорошей погоды.
Что нельзя делать 10 июля
- Нельзя врать и сквернословить.
- Нельзя выбрасывать остатки еды со стола, лучше отдайте домашним животным.
- Нельзя долго смотреться в зеркало – отражение «вытянет» всю красоту.
- Не поднимайте в этот день с пола монеты – к финансовым трудностям.
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Что можно делать 10 июля
Считается, что сегодня нужно быть щедрыми и подавать милостыню нуждающимся – удача будет сопутствовать вам в делах долгое время.
Фото: IStock