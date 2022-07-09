Черника – одна из самых полезных ягод, которая растет на территории Украины. Она содержит много железа, которое полезно для иммунитета и при анемии. Также черника хорошо влияет на зрение и полезна для желудочно-кишечного тракта. Но, к сожалению, сезон черники в Украине длится только в течение теплого и влажного лета. А это значит, что в холодные сезоны, чтобы сделать запас витаминов, чернику лучше заморозить. И сделать это можно аж пятью различными способами. Читай, как правильно заморозить чернику, прямо сейчас.

Как заморозить чернику: подготовка

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Сначала чернику нужно перебрать. Удалите все лишние листочки, испорченные или неспелые ягоды. Перед заморозкой чернику обязательно нужно промыть под проточной водой. Лучше дать ей полежать в воде несколько минут. Используйте прохладную воду, чтобы не подвергать тонкую кожицу черники термической обработке. Иначе вы рискуете сварить ягоду. А такую замораживать не следует, ведь после термической обработки теряется много витаминов.

После того, как вы промыли чернику, ее следует выложить на одноразовые салфетки, чтобы просушить. Таким образом избавитесь от лишней влаги, а сама ягода не деформируется от ваших прикосновений. Помните: замораживать можно только полностью сухие ягоды черники.

Как заморозить чернику: 5 способов

1.Как заморозить чернику без сахара целыми ягодками

Это один из самых легких способов заморозить чернику. Ведь все, что вам нужно, – это чистые и сухие ягоды, поддон или кухонная доска и морозильник. Выложите ягоды на плоскую поверхность, застеленную целлофаном или пищевой пленкой и положите ее в морозилку. Не стоит размещать ягоды на пищевой пленке непосредственно в морозилке, ведь все слипнется между собой, и вам будет неудобно вынимать замороженные ягоды. Хватит одного часа, чтобы черника замерзла. Тогда ее можно переложить в пакет. Выпустите из него воздух, плотно завяжите или закройте специальной застежкой. Храните в морозильнике.

Как заморозить чернику: целые ягоды черники с сахаром

Следующий способ понравится тем, кто хочет добавить к кислоте черники немного сладости. Попробуйте заморозить ягоды черники с сахаром в соотношении 2:1 соответственно. Для этого способа лучше использовать герметичные пищевые контейнеры. Выкладывайте слои сухой черники, пересыпая их слоем сахара. Затем закройте все крышкой и положите в морозильную камеру.

Как заморозить чернику: пюре из черники без сахара

Любителям быстрого смузи советуем попробовать заморозить пюре из черники. Для этого перетрите ягоды через сито или измельчите их блендером до консистенции пюре. Разложите полученную смесь по контейнерам, баночкам или герметичным пакетам на застежке. Лучше фасовать пюре так, чтобы использовать всю порцию сразу. Ведь заморозить еще раз – плохая идея.

Как заморозить чернику: черничное пюре с сахаром

Ценителям варенья можно попробовать его холодный аналог – замороженное черничное пюре с сахаром. Просто добавьте к своему ягодному пюре сахар в пропорции 1:1 и тщательно перемещайте или еще раз взбейте блендером. Замораживание происходит в герметичных сосудах.

Как заморозить чернику: заморозка черничного сока

Фреш – лучший вариант среди напитков. Особенно свежевыжатого сока хочется зимой. Поэтому позаботься о черничном соке еще летом, заморозив его заранее. Отожмите сок из ягод черники через марлю и разлейте по небольшим бутылочки или формочкам. Летом такой сок можно есть как мороженое, а зимой – размораживать. Помните: при заморозке жидкость расширяется, поэтому не наливайте сок по самые краешки.

Как правильно разморозить чернику

Размораживать чернику нужно медленно. Тогда вы максимально сохраните все полезные свойства этой ягоды. Сначала поставьте ее на нижнюю полку основной камеры холодильника, а затем продолжайте размораживание при комнатной температуре без влияния дополнительного тепла. Но если вы планируете варить компот, то предварительное размораживание не требуется.

Фото: IStock

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