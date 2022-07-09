Чизкейк с ягодами: легкий рецепт пошагово

Ну какое же лето без домашнего, легкого чизкейка? Этот десерт точно не оставит равнодушным ни тебя, ни твоих близких. Нежная текстура будет таять во рту, а игра вкусов захватит даже самого требовательного дегустатора. К тому же, лето — сезон ягод, и ты точно должна успеть насладиться им сполна. Поэтому скорее читай наш материал и беги в магазин за всем необходимым.

Для чизкейка тебе понадобятся такие ингредиенты:

Первый слой: печенье 220 г, 150 г масла

Второй слой: творог 400 г, 120 мл сливок, 100-150 г сахара, ванильный сахар (половина небольшого пакетика), желатин пакетик (2 стол. ложки)

Третий слой: клубника/черника или другая ягода по вкусу. Клубничное или другое желе.

Рецепт пошагово:

Печенье измельчи в крошку, растопи на водяной бане масло, смешай печенье с маслом, уложи в форму и поставь в холодильник примерно на час.

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Для второго слоя смешай творог, сливки, ванильный сахар, обычный сахар. Взбей всю массу блендером.

Добавь к массе, растопленный горячей водой, желатин и взбей еще раз.

Залей в форму и поставь в холодильник, пока второй слой не застынет. На это может уйти около часа-полтора, если у тебя мощный холодильный.

Когда достанешь форму с застывшим вторым слоем, проймы ягоды.

Далее запарь желе, подожди пока оно немного остынет. Несколько ягод перетри в пюре, чтобы пустили сок и смешай их с желе.

Распредели ягоды уже на застывший второй слой и осторожно ложкой выливай на него желе. Если вылить сразу все из баночки, то ягоды могут некрасиво смешаться и даже больше — поплывет второй слой из-за теплого желе. Убери в холодильник.

Чизкейк должен постоять в холоде хотя бы часов 5, для того, что бы хорошенько застыть.

А потом бери и наслаждайся! Приятного аппетита! И, чтобы ты точно захотела его приготовить, смотри, что получилось у нас:

Кстати, такой чизкейк ты можешь приготовить и зимой, если сильно захочешь. Как это сделать? Например, правильно заморозить чернику или другую ягоду. Переходи по ссылке и узнавай все подробности.

Фото — iStock

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