Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 июля в День Семьи

Сегодня, 8 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
8 июля 2022 – 135-й день войны россии против Украины. 189-й день года. Всемирный день борьбы с аллергией и День без драматизма.
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Сегодня в Украине – День семьи, который отмечается с 2012 года.
Также сегодня отмечают День Февронии-русальницы.
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По православному календарю сегодня День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются у христиан покровителями семьи и брака.
Сегодня именины празднуют Виргиния, Давид, Дементий, Денис, Евтропия, Ефросинья, Изабелла, Константин, Леонид, Ливия, Петр, Прокопий, Симон, Феврония, Федор и Феодора.
Считается, что если в этот день буде жарко, то и ближайший месяц погода будет знойной.
Сны в ночь с 7 на 8 июля могут оказаться вещими, так что будьте к ним внимательны.
Если слышно вдалеке гром, следующие дни будут дождливыми.
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Сегодня в День семьи идеальный день для создания семьи: регистрации брака, начала отношений или подачи заявления в ЗАГС. Всё очень символично!
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Фото: IStock