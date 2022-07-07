Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

Сегодня, 7 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 7 июля

7 июля 2022 – 134-й день войны России против Украины. 188-й день года. День работника естественно-заповедного дела. День города Теребовля (Подолье).

А еще 7 июля отмечают традиционный праздник – Ивана Купала.

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Какой сегодня день – 7 июля: национальные праздники

День Независимости Соломоновых островов

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События 7 июля в мире

1438 год — французский король Карл VII провозглашает Прагматическую санкцию, по которой утверждается приоритет королевской власти над властью Папы Римского;

1572 год — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прерывается мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386 года;

1659 год — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбивает московское войско под Конотопом;

1664 год — начинается 13-недельная Осада Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чарнецкого;

1709 год — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получает огнестрельное ранение в ногу;

1881 год — в «Журнале для детей» (Рим) впервые напечатали сказку «Пинокки»;

1915 год – в османском городе Трабзон начинается армянский погром;

1923 год – в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;

1940 год — во Львове открывают Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;

1954 год – происходит радиодебют Элвиса Пресли (песня «That’s All Right (Mama)» прозвучала на УКВ-станции Мемфиса);

1967 год — в Великобритании The Beatles выпускают свой хит «All You Need Is Love»;

1977 год — США проводят первое испытание «гуманного» оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;

1978 год – провозглашают независимость Соломоновых островов;

1987 год — в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, обвинившимися во взрыве на станции за год до этого;

1989 год — в Симферополе начинает издаваться газета на крымскотатарском языке;

1990 год – в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;

2005 год – прозвучала серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;

2009 год — хоронят «короля поп-музыки» Майкла Джексона.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

7 июля в церковном календаре – Рождество Иоанна Предтечи.

День ангела сегодня – 7 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Яков, Никита, Антоний.

Приметы на 7 июля:

Полевые цветы сильно пахнут — к дождю.

Ива сильно шумит — к ливню.

Если в Иванов день слышна гроза, то в этом году будет неурожай орехов.

Если ночь звездная, то будет много грибов

Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

Не стоит грустить, ссориться и конфликтовать в этот день.

Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли, особенно монеты.

Неудачный день для работ в саду и огороде.

Нельзя окрашивать и стричь волосы сегодня.

Фото: IStock