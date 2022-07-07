Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 июля на Ивана Купала

Сегодня, 7 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 7 июля
7 июля 2022 – 134-й день войны России против Украины. 188-й день года. День работника естественно-заповедного дела. День города Теребовля (Подолье).
А еще 7 июля отмечают традиционный праздник – Ивана Купала.
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Какой сегодня день – 7 июля: национальные праздники
- День Независимости Соломоновых островов
- Япония: Фестиваль Танабата в Японии
События 7 июля в мире
- 1438 год — французский король Карл VII провозглашает Прагматическую санкцию, по которой утверждается приоритет королевской власти над властью Папы Римского;
- 1572 год — со смертью короля Речи Посполитой Сигизмунда II прерывается мужская линия династии Ягеллонов, правившая Польшей и Литвой с 1386 года;
- 1659 год — объединенное украинско-польско-крымское войско во главе с Иваном Выговским разбивает московское войско под Конотопом;
- 1664 год — начинается 13-недельная Осада Ставищ войсками киевского воеводы Стефана Чарнецкого;
- 1709 год — шведский король Карл XII во время боевой вылазки под Полтавой получает огнестрельное ранение в ногу;
- 1881 год — в «Журнале для детей» (Рим) впервые напечатали сказку «Пинокки»;
- 1915 год – в османском городе Трабзон начинается армянский погром;
- 1923 год – в Праге открывают Украинский педагогический институт имени Драгоманова;
- 1940 год — во Львове открывают Литературно-мемориальный музей Ивана Франко;
- 1954 год – происходит радиодебют Элвиса Пресли (песня «That’s All Right (Mama)» прозвучала на УКВ-станции Мемфиса);
- 1967 год — в Великобритании The Beatles выпускают свой хит «All You Need Is Love»;
- 1977 год — США проводят первое испытание «гуманного» оружия — нейтронной бомбы, после взрыва которой погибают только живые существа, а здания и техника остаются невредимыми;
- 1978 год – провозглашают независимость Соломоновых островов;
- 1987 год — в Чернобыле начинается судебный процесс над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, обвинившимися во взрыве на станции за год до этого;
- 1989 год — в Симферополе начинает издаваться газета на крымскотатарском языке;
- 1990 год – в Риме впервые выступают вместе три выдающихся тенора современности – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас;
- 2005 год – прозвучала серия взрывов бомб в лондонском метро и городских автобусах;
- 2009 год — хоронят «короля поп-музыки» Майкла Джексона.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
7 июля в церковном календаре – Рождество Иоанна Предтечи.
День ангела сегодня – 7 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Яков, Никита, Антоний.
Приметы на 7 июля:
- Полевые цветы сильно пахнут — к дождю.
- Ива сильно шумит — к ливню.
- Если в Иванов день слышна гроза, то в этом году будет неурожай орехов.
- Если ночь звездная, то будет много грибов
Что нельзя делать 7 июля на Ивана Купала
- Не стоит грустить, ссориться и конфликтовать в этот день.
- Ни в коем случае не поднимайте ничего с земли, особенно монеты.
- Неудачный день для работ в саду и огороде.
- Нельзя окрашивать и стричь волосы сегодня.
Фото: IStock