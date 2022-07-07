Укусила оса или пчела: что делать и какими могут быть последствия

Главное правило, которое нужно соблюдать, если вас укусила (ужалила) оса или пчела – не паниковать! Нужно знать простой порядок действий, соблюдать, их и тогда не будет тяжелых последствий этого неприятного инцидента.

Правило №1, если вас укусила оса или пчела

Необходимо осмотреть место укуса. Если вас ужалила пчела, можно заметить в центре покраснения черную точку – это жало. Оса жала не оставляет.

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Ни в коем случае не давите и не расчесывайте место укуса.

Правило №2, если вас укусила оса или пчела

Очистите место укуса с помощью прохладной воды.

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Правило №3, если вас укусила оса или пчела

Если вы видите в месте укуса жало, нужно его достать с помощью пинцета, иглы или булавки. Важно перед этим обработать их дезинфицирующим средством. Это могут быть йод, зеленка, спирт, хлоргексидин, раствор фурацилина или обычное мыло.

Правило №4, если вас ужалила оса или пчела

Желательно смазать ранку антигистаминным препаратом. Предварительно лучше проконсультироваться с семейным врачом.

Чтобы убрать отечность после укуса осы или пчелы, нужно в течение дня пить много прохладной воды, а для снятия болевых ощущений и зуда время от времени накладывайте прохладный компресс.

Если вы видите, что краснота не проходит или увеличивается, чувствуете тошноту, жар, головокружение или другие нетипичные для вашего обычного состояния симптомы, обязательно немедленно обратитесь к врачу.

В случае, если насекомое ужалило вас в лицо, губу, гортань или язык, к врачу нужно обратиться в любом случае.

По материалам: doc.ua

Фото: IStock