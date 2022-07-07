На Ивана, на Купала каждая девушка гадала, где ее милый и ненаглядный, потому что такая давняя традиция. А еще на Ивана Купала каждая девушка поздравляет своих подружек, родных и близких с этим мистическим праздником. Поэтому Новый канал подготовил тебе поздравления с Ивана Купала в прозе и картинках. Сохраняй и приветствуй!

Когда Ивана Купала 2022? Традиции и обряды

Cейчас смотрят

ИВАНА КУПАЛА 2022: ТОП-5 осовремененых гаданий на суженого

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть на твоем пути найдется тот цветущий папоротник, который поможет и твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви в такие сложные времена.

Поздравляю с Ивана Купала! Желаю, чтобы на твоем пути всегда были добрые и искренние люди. В этот день пусть случится настоящее волшебство и не одно! Здоровье тебе, благодати и любви.

От доброго сердца в день Ивана Купала желаю тебе, чтобы судьба всегда была щедрой, природа вокруг прекрасной, вода чистой, а огонь в душе твоей ярким. Будь бодрым человеком, пусть удача всегда будет водиться у тебя!

В день Ивана Купала зажглись в своей душе яркий огонек счастья, радости и надежды. Будь всегда счастливее всех, береги здоровье и крепко-крепко держи удачу за хвостик, чтобы не ускользнула!

Пусть хорошее настроение и улыбка на вашем лице появляется не только по праздникам, но и в будние дни. А каждому, кто верит в чудо, пусть встретится самый настоящий цветочек папоротника.

В этот теплый летний день существуют замечательные традиции. Смотреть на тень венка, плывущего по течению реки, радоваться приходу лета и треску костра – это необычный праздник, и есть в нем нечто таинственное, какая-то связь с природой. Вряд ли весь остальной мир поймет, зачем прыгать через костер, рискуя здоровьем, вести поиски несуществующего цветка и для чего нужны ночные купания. Но ведь мы знаем, в чем красота этого праздника. Будем любить и верить в сказку! С праздником Ивана Купала!