Когда Ивана Купала 2022? Традиции и обряды

Праздник Ивана Купала традиционно в Украине празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Поэтому в 2022 году оно приходится в ночь с четверга на пятницу.

Праздник Ивана Купала – один из древнейших праздников, дошедший до сегодняшнего дня. Оно окутано особой мистикой и легендами. Ведь поговаривают, что именно на Ивана Купала на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и огонь. А еще этой ночью можно узнать свою судьбу.

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Праздник Ивана Купала: традиции гадания

В ночь на Ивана Купала девушки часто любят погадать на имя своего любимого, дату свадьбы и свою судьбу. Но в этот день проводятся гадания по желанию и здоровью.

Гадание на жениха. Девушка должна сорвать письмо подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Потом нужно сказать: «Попутчик-попутчик, ты живешь у дороги, видишь как старика, так малого, покажи мне моего суженого». Тогда во сне ей приснится жених.

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Гадание на день свадьбы. Перед сном девушка собирает травы и, не глядя, кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и более разных трав – скоро свадьба.

Гадание на то, кто первым выйдет замуж. Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок отплывет дальше всего – первая выйдет замуж. Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок скорее догорит – и выйдет замуж первой.

Гадание по желанию. Нужно загадать желание и наугад сорвать с клена листок. Если количество острых углов на листе парное – желание сбудется.

Заговор на деньги. Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы деньги всегда водились.

Праздник Ивана Купала: приметы

На Ивана Купала принято внимательно наблюдать погоду, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни. Ливень в этот день предвещает длительную засуху. А вот попасть под ливень для человека означает удачу в деньгах. Дождь в этот праздник означает, что урожай пшеницы будет плохим. Гром с молнией на праздник – орехи не уродят. Радуга в этот день сулит большую удачу. Если погода солнечная и безоблачная – фруктов будет много.

Праздник Ивана Купала: обряды и обычаи

Главный обычай купальской ночи – разжиганием большого костра. В давние времена у купальского костра собиралось все село. Молодежь водила хороводы и танцевала. В центр костра устанавливали колесо на шесте, которое символизировало солнце.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время скачка они не отпустили рук друг друга – любовь будет очень крепкой. В купальские костры также бросали рубашку больного человека, чтобы вылечить ее от болезни.

Также есть много обрядов на Ивана Купала, связанных с водой. В этот день люди купались в реках и озерах, умывались росой и ходили босиком по траве. Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Люди верили, что подобные обряды не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.

Напомним, что во время военного положения по всей Украине действует комендантский час. Поэтому в соответствующие часы ночи гражданам не разрешается находиться на улице без специального пропуска. Исключение – если они направляются в укрытие во время воздушной сирены. Также обращаем ваше внимание, что костер ночью может напугать украинцев в условиях полномасштабной войны, а также привести к пожару. Будьте осторожны и внимательны друг к другу.

Фото: IStock