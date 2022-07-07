Как похудеть за неделю

Похудеть на два килограмма за неделю реально! Но нужно запастись терпением и подойти к вопросу комплексно. Спорт, диета и массажи — именно так должны выглядеть все твои 7 дней активной борьбы за идеальную фигуру.

Спорт

Тренировка — это обязательный элемент в системе похудения. Нужно находить время на спорт каждый день. Обязательный минимум — 30 минут в день. Тренировка должна быть интенсивной, но не выходить за рамки ваших возможностей. Прислушайтесь к своему самочувствию и дайте мышцам время отдохнуть и восстановиться. Если тело перегрузить, лишний вес никуда не денется.

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1.Выберите спортивное занятие, которое нравится. Так будет легче заставить себя что-то делать. Рекомендуем много ходить пешком, подниматься по лестнице, бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься степ-аэробикой и танцевать. Кардиотренировки способствуют значительному уменьшению калорий и сжиганию жиров. Но, имейте в виду, что процесс запускается только после 30 минут непрерывного занятия.

2.Будь активнее в течение дня. Регулярно делай перерывы в работе, чтобы немного размяться и пройтись. Можно устроить минуту физкультуры в течение дня с простыми упражнениями на пресс, приседаниями и отжиманиями от стула. Если работаешь в офисе, забудь про лифт и поднимайся по лестнице. И поменьше лежи дома на диване.

3.Интервальние тренировки — новый тренд. Всего-то нужно менять интенсивность нагрузки и чередовать их между собой. Такая тренировка позволяет сжечь большое количество калорий за меньшее время. Также она повышает обмен веществ и запускает метаболизм. Интервальные тренировки — идеальное решение для тех, кто не может много времени уделять спорту. Кардиотренажеры: беговые дорожки, степперы, орбитреки, велосипеды уже оснащены режимом интервального тренировки, поэтому заморачиваться не придется.

Питание

К сожалению, спорт без правильно питание особых результатов не принесет. Как уверяют специалисты, эффективно соотношение: спорт — 20%, правильное питание — 80%. Именно поэтому нельзя морить себя голодом и слишком уменьшать ежедневную калорийность блюд.

1.Пей много воды. Часто наш организм путает потребность в воде с голодом. Тогда и начинаются всякие перекусы. В зависимости от возраста и веса специалисты рекомендуют выпивать от 1,5 литров чистой воды в день. Летом объемы можно увеличить, ведь организм активно теряет воду во время теплообмена и занятий спортом.

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2.Откажись от сладкого. Речь о сахаре в баточниках, тортиках, пирожных и конфетах. Свежие и сушеные фрукты можно оставить. Ведь если совсем исключить сахар из рациона, ты станешь раздраженной и быстро сорвешься.

3.Уменьши количество калорий в день. Дефицит калорий хорошо помогает похудеть, но нужно знать предел. Не стоит сразу уменьшать дневной рацион на чем на 500 калорий. В противном случае организм начнет накапливать жиры, вместо того, чтобы их сжигать. Для взрослого человека нормой можно считать 1200-1700 калорий в день.

Массажи

Массаж — важный элемент в борьбе за фигуру, если не хочешь, чтобы кожа выглядела дряблой. Когда тело худеет и теряет жировые отложения и воду, кожа должна снова стянуться и вернуться к прежним размерам. А если худеть очень быстро, то коже понадобится помощь. К тому же, с помощью массажа можно улучшить кровообращение и разбить жировые отложения. Для хорошего результата за неделю нужно провести около пяти процедур.

Самыми популярными для похудения считаются следующие массажи:

1.Ручной лимфодренажный помогает выводить лишнюю влагу из жировых тканей и способствует циркуляции крови. Он предотвращает появление целлюлита благодаря ускорению лимфооттока.

2.Вакуумный массаж делают с помощью специальных банок, которые можно приобрести в аптеке, или тех, что подключены к аппарату, создающему вакуум. В банке должно втягиваться не более 1,5 см кожи, чтобы не пострадали капилляры. Водить банкой по телу нужно плавно, время от времени снимая ее и переставляя на ​​новое место.

3.Антицеллюлитный медовый массаж усиливает кровообращение, за счет чего улучшается обмен веществ и разбиваются жировые клетки. Выполняют его хлопками с использованием густого меда.

Помните, перед началом любого похудения следует проконсультироваться с врачом, тренером и другими специалистами.

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