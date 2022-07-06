Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Сегодня, 6 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 6 июля

6 июля – 133-й день войны России против Украины. 187-й день года. Всемирный день поцелуев (ООН).

Сегодня вечером 6 июля начинается традиционный праздник – Ивана Купала.

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Какой сегодня день – 6 июля: национальные праздники

Малави : Национальный праздник Республики Малави. День Республики (1964)

: Национальный праздник Республики Малави. День Республики (1964) Коморские острова: Национальный праздник Коморских островов. День Независимости (1975)

События 6 июля в мире

1253 – состоялась коронация Миндовга, первого и единственного в истории Литвы короля.

– состоялась коронация Миндовга, первого и единственного в истории Литвы короля. 1415 — сожжен на костре лидер чешских протестантов Ян Гус.

— сожжен на костре лидер чешских протестантов Ян Гус. 1439 — на Флорентийском соборе Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, заложившую основы создания греко-католической церкви.

— на Флорентийском соборе Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, заложившую основы создания греко-католической церкви. 1483 — коронованный Ричард III Английский.

— коронованный Ричард III Английский. 1535 — по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых.

— по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых. 1651 — полковник Мартын Небаба погиб в бою с превосходящими силами врага под Репками вблизи Лоева (теперь Беларусь).

— полковник Мартын Небаба погиб в бою с превосходящими силами врага под Репками вблизи Лоева (теперь Беларусь). 1687 — Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», в которых были изложены открытия автора в области прикладной математики, астрономии и физики.

— Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», в которых были изложены открытия автора в области прикладной математики, астрономии и физики. 1785 – доллар стал национальной валютой США.

– доллар стал национальной валютой США. 1809 — по приказу Наполеона Папа Римский Пий VII похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль.

— по приказу Наполеона Папа Римский Пий VII похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль. 1918 – в Москве началось вооруженное восстание левых эсеров против большевиков.

– в Москве началось вооруженное восстание левых эсеров против большевиков. 1938 – во Французской республике состоялась конференция, где рассматривался вопрос относительно беженцев из Третьего рейха. Ни одна страна не смогла взять на себя ответственность в отношении беженцев. Конференция оказалась безрезультатной в этом вопросе.

– во Французской республике состоялась конференция, где рассматривался вопрос относительно беженцев из Третьего рейха. Ни одна страна не смогла взять на себя ответственность в отношении беженцев. Конференция оказалась безрезультатной в этом вопросе. 1957 – познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни.

– познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни. 1958 — Торжественно открыт Национальный экспоцентр Украины («ВДНХ»).

— Торжественно открыт Национальный экспоцентр Украины («ВДНХ»). 1994 – на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».

– на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп». 2005 — Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

6 июля — православные чтят память священномученика Аграфена Купальница.

День ангела сегодня – 6 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Святослав, Герман, Антон, Александр, Корнилий, Артемий, Мирофан, Федор, Иосиф, Алексей, Петр.

Приметы на 6 июля:

6 июля соловей не поет – пора ячмень собирать;

наши предки сегодня умывались утренней росой, чтобы дольше сохранить молодость;

в день праздника в бане попариться – здоровье найти;

дождливый день – на неурожай;

дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды;

по поверьям, рожденный 6 июля счастлив и способен делиться своим везением с близкими людьми;

если сегодня посадить репу – будет богатый урожай, щедро насыщенный витаминами.

Что нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Не рекомендуется давать и ссужать деньги, иначе ваше финансовое положение резко ухудшится.

Православная церковь строго-настрого запрещает ссориться с близкими и скучать — из-за таких действий вы можете потерять защиту Высших сил.

Ночь с 6 на 7 июля считается Купальской, так что спать нельзя — на тех, кто проигнорирует запрет, может напасть нечисть.

Фото: IStock