Новый канал>G.space>Новости

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Сегодня, 6 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Лунный календарь стрижек на июль 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Cейчас смотрят

Какой сегодня день – 6 июля

6 июля – 133-й день войны России против Украины. 187-й день года. Всемирный день поцелуев (ООН).

Сегодня вечером 6 июля начинается традиционный праздник – Ивана Купала.

ТОП-5 осовремененых гаданий на суженого на Ивана Купала

Какой сегодня день – 6 июля: национальные праздники

  • Малави: Национальный праздник Республики Малави. День Республики (1964)
  • Коморские острова: Национальный праздник Коморских островов. День Независимости (1975)

События 6 июля в мире

  • 1253 – состоялась коронация Миндовга, первого и единственного в истории Литвы короля.
  • 1415 — сожжен на костре лидер чешских протестантов Ян Гус.
  • 1439 — на Флорентийском соборе Папа Римский Евгений IV и византийский император Иоанн VIII подписали Флорентийскую унию, заложившую основы создания греко-католической церкви.
  • 1483 — коронованный Ричард III Английский.
  • 1535 — по обвинению в государственной измене казнен английский гуманист, лорд-канцлер Томас Мор, позже причисленный к лику католических святых.
  • 1651 — полковник Мартын Небаба погиб в бою с превосходящими силами врага под Репками вблизи Лоева (теперь Беларусь).
  • 1687 — Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые «Philosofiae naturalis principia mathematika», в которых были изложены открытия автора в области прикладной математики, астрономии и физики.
  • 1785 – доллар стал национальной валютой США.
  • 1809 — по приказу Наполеона Папа Римский Пий VII похищен из Ватикана и вывезен в Гренобль.
  • 1918 – в Москве началось вооруженное восстание левых эсеров против большевиков.
  • 1938 – во Французской республике состоялась конференция, где рассматривался вопрос относительно беженцев из Третьего рейха. Ни одна страна не смогла взять на себя ответственность в отношении беженцев. Конференция оказалась безрезультатной в этом вопросе.
  • 1957 – познакомились Джон Леннон и Пол Маккартни.
  • 1958 — Торжественно открыт Национальный экспоцентр Украины («ВДНХ»).
  • 1994 – на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».
  • 2005 — Верховная Рада приняла Кодекс административного судопроизводства Украины.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Какой православный (церковный) праздник сегодня

6 июля — православные чтят память священномученика Аграфена Купальница.

День ангела сегодня – 6 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Святослав, Герман, Антон, Александр, Корнилий, Артемий, Мирофан, Федор, Иосиф, Алексей, Петр.

Приметы на 6 июля:

  • 6 июля соловей не поет – пора ячмень собирать;
  • наши предки сегодня умывались утренней росой, чтобы дольше сохранить молодость;
  • в день праздника в бане попариться – здоровье найти;
  • дождливый день – на неурожай;
  • дождь в этот день сулит еще пять дней сырой погоды;
  • по поверьям, рожденный 6 июля счастлив и способен делиться своим везением с близкими людьми;
  • если сегодня посадить репу – будет богатый урожай, щедро насыщенный витаминами.

Что нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

  • Не рекомендуется давать и ссужать деньги, иначе ваше финансовое положение резко ухудшится.
  • Православная церковь строго-настрого запрещает ссориться с близкими и скучать — из-за таких действий вы можете потерять защиту Высших сил.
  • Ночь с 6 на 7 июля считается Купальской, так что спать нельзя — на тех, кто проигнорирует запрет, может напасть нечисть.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июля на Ивана Купала

Фото: IStock

gspace лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь