Астролог объяснила, в чем феномен Бориса Джонсона

За время полномасштабной войны рф против Украины британский премьер-министр стал хорошим другом для нашей страны. Многие воспринимают политика как одного из нас, и даже «‎дали» ему более украинскую фамилию – Джонсонюк.

В чем феномен этого эксцентричного англичанина? Как ему удается завоевывать всеобщую любовь? И почему он так опекается теми, кто оказался в беде? Во всем этом Новый канал вместе с экспертами разобрался в новом выпуске YouTube-рубрики «Досье».

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В частности, специалист по астрологии Алена Свиридова (@astroalyona) дала профессиональную характеристику политика, которая многое прояснила:

– По знаку зодиака, Борис Джонсон – Близнецы. Это всегда про гибкость, легкость, доступность, вечное ребячество и детство. Кроме того, если посмотреть его натальную карту, можно увидеть много планет в этом знаке. Близнецы – знак, который отвечает за коммуникацию, общение, передвижение. Они умеют быстро и эффективно адаптироваться, общаться с другими на равных, делать из сложного простое.

По словам эксперта, Близнецы – это зеркало: они подхватывают волну своего собеседника, тем самым создавая прочную эмоциональную связь с ним.

– У Бориса Джонсона очень острое чувство справедливости. Об этом говорит Луна в Весах в его натальной карте, – добавила астролог. – Весы – это в целом история про гармонию, баланс, спокойствие, справедливость. Поэтому когда он видит, что обижают слабых или обвиняют невиновных, он всегда будет стараться помочь им, спасти. Этот человек – вечный борец за справедливость, ему важно, чтобы все было по правде и совести.