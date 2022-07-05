Как вытащить клеща у человека? Что делать если укусил клещ

Как снять клеща у человека, надо знать каждому, ведь укус этого насекомого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как энцефалит и боррелиоз. Во время прогулки на улице, особенно вблизи травы, крупных насаждений деревьев и кустов, подхватить клеща очень легко. В таком случае нужно действовать быстро и осторожно.

Обычно, попав на кожу человека, паразит около 30 минут ищет место, где присосаться. Поэтому за этот период можно легко его обнаружить.

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Части тела, которые любят клещи:

пах;

подколенные впадины;

локтевые впадины;

подмышки;

участки за ухом;

височная и затылочная зоны;

голова.

В случае попадания паразита под кожу человека лучше обратиться к врачу. Но если вам придется удалять клеща самостоятельно в домашних условиях, пользуйтесь инструкциями, приведенными ниже. Используйте только чистые инструменты.

Как вытащить клеща с помощью нитки

1. Возьмите прочную нить и сделайте небольшую петлю.

2. Затяните петлю как можно ближе к хоботу клеща.

3. Осторожно достаньте паразита медленными движениями вверх и в разные стороны.

Как снять клеща, используя шприц

1. Найдите обычный шприц, срежьте его нижнюю часть с местом, где должна крепиться игла.

2. Приложите полученный предмет к коже так, чтобы паразит был под поверхностью шприца.

3. Тяните поршень, пока клещ не вылезет.

Как вытащить клеща пинцетом

1. Возьмите пинцет и обхватите насекомое у головы.

2. Держите пинцет перпендикулярно к поверхности кожи и поворачивайте его вокруг своей оси.

3. Выкручивайте паразита по или против часовой стрелки.

Если пинцета нет, такую операцию можно осуществить руками, предварительно обернутыми марлей или бинтом.

Как снять клеща с помощью масла

Добавьте на место повреждения несколько капель растительного масла. Это перекроет насекомому доступ к кислороду и оно задушится.

По словам врачей, этот метод является недейственным, ведь вероятность смерти паразита невелика. А за время вашего ожидания он может отравить вас.

Что делать после удаления клеща

После успешного удаления насекомого из кожи тщательно вымойте место укуса мылом и продезинфицируйте. Когда рана высохнет — смажьте ее йодом, также не забудьте помыть руки. Внимательно осмотрите тело, ведь иногда какая-то часть паразита может остаться в коже.

Если самостоятельно удалить клеща не получилось или на теле появились покраснения, воспаления или зуд, немедленно обратитесь к врачу! В случае, если после процедуры клещ остался жив, нужно сжечь его или бросить в кипяток. Возвращать его на улицу не стоит, ведь другие люди также могут стать жертвами.

Фото — iStock

По материалам fakty

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