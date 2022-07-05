Как вытащить клеща у человека? Что делать если укусил клещ

Как снять клеща у человека, надо знать каждому, ведь укус этого насекомого может привести к серьезным проблемам со здоровьем, как энцефалит и боррелиоз. Во время прогулки на улице, особенно вблизи травы, крупных насаждений деревьев и кустов, подхватить клеща очень легко. В таком случае нужно действовать быстро и осторожно.
Обычно, попав на кожу человека, паразит около 30 минут ищет место, где присосаться. Поэтому за этот период можно легко его обнаружить.
В случае попадания паразита под кожу человека лучше обратиться к врачу. Но если вам придется удалять клеща самостоятельно в домашних условиях, пользуйтесь инструкциями, приведенными ниже. Используйте только чистые инструменты.
1. Возьмите прочную нить и сделайте небольшую петлю.
2. Затяните петлю как можно ближе к хоботу клеща.
3. Осторожно достаньте паразита медленными движениями вверх и в разные стороны.
1. Найдите обычный шприц, срежьте его нижнюю часть с местом, где должна крепиться игла.
2. Приложите полученный предмет к коже так, чтобы паразит был под поверхностью шприца.
3. Тяните поршень, пока клещ не вылезет.
1. Возьмите пинцет и обхватите насекомое у головы.
2. Держите пинцет перпендикулярно к поверхности кожи и поворачивайте его вокруг своей оси.
3. Выкручивайте паразита по или против часовой стрелки.
Если пинцета нет, такую операцию можно осуществить руками, предварительно обернутыми марлей или бинтом.
Добавьте на место повреждения несколько капель растительного масла. Это перекроет насекомому доступ к кислороду и оно задушится.
По словам врачей, этот метод является недейственным, ведь вероятность смерти паразита невелика. А за время вашего ожидания он может отравить вас.
После успешного удаления насекомого из кожи тщательно вымойте место укуса мылом и продезинфицируйте. Когда рана высохнет — смажьте ее йодом, также не забудьте помыть руки. Внимательно осмотрите тело, ведь иногда какая-то часть паразита может остаться в коже.
Если самостоятельно удалить клеща не получилось или на теле появились покраснения, воспаления или зуд, немедленно обратитесь к врачу! В случае, если после процедуры клещ остался жив, нужно сжечь его или бросить в кипяток. Возвращать его на улицу не стоит, ведь другие люди также могут стать жертвами.
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