Как варить компот? Простой рецепт из любых ягод

Кто же станет спорить, что домашний компот – лучший летний напиток. Он может классно тебя освежить и доставить вкусовые удовольствия. Рецепты его очень просты и легки в приготовлении. Сколько и как варить компот зависит от того, какие фрукты и ягоды ты используешь. К примеру, грушевый или яблочный компот варится не менее 40 минут, а смородиновому или вишневому вполне достаточно и пятнадцати.

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Из чего можно варить компот

В приготовлении компотов не существует строгих правил. Ингредиенты можно подбирать и совмещать по вкусу. Абрикос, вишня, малина, смородина, земляника, клюква, апельсин, крыжовник – все эти ягоды и фрукты подойдут, если ты любишь более кислый компот.

Как правильно варить компот

Как только ты определилась с набором ингредиентов, можно приступать к приготовлению компота. Для начала хорошо промойте все ягоды и фрукты, затем желательно очистить их от лишних частей (листьев, веток, косточек). Кожу рекомендуем оставить, потому что именно в ней, чаще всего, и сконцентрированы все полезные свойства плода. Берем большую удобную кастрюлю (чтобы компот не удрал на плиту) и аккуратно выкладываем в нее мгновенные фрукты и ягоды. Если компот из нескольких видов составляющих, которым для приготовления нужно разное время, то сначала следует положить те фрукты, которые варятся дольше (груши и яблоки). Насыпаем сверху сахар по вкусу. Затем наполняем кастрюлю чистой водой примерно на две трети, чтобы компота было куда подниматься и ставим на огонь. После того как компот дойдет до кипения, нужно убавить огонь и дать ему покипеть еще 25 минут, после чего добавить ягоды, которые варятся быстрее (вишня, малина, клубника и т.п.). Еще через 15 минут выключи готовый компот. Дай напитку немного остыть и разлей его в емкости для хранения.

Чтобы компот всегда получался удачным, помни следующие правила:

бери для приготовления компота всегда только спелые и вкусные ягоды и фрукты. Подгнившие или увядшие плоды только испортят напиток;

горсть ярких красных ягод в конце варки даст твоему компоту не только приятный вкус, но и хороший аппетитный оттенок;

если ты любишь сладкое, но не хочешь портить компот сахаром, то можно добавить в уже готовый и слегка остывший напиток патоку, вишневый сироп или мед.

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