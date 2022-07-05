Каким бы идеальным ни был твой макияж – скрыть можно все, кроме… мешков под глазами! Существует много методов борьбы с нежелательными припухлостями в области глаз. Мы собрали для тебя самые эффективные!Хорошая новость — избавиться от проблемы можно не выходя из дома. Уверены, после того, как ты «вооружишься» нашими советами, у мешков под глазами точно не останется ни малейшего шанса!

Почему возникают мешки под глазами?

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Перед боем с нежелательными припухлостями под глазами обязательно нужно узнать причину их возникновения. Так ты поймешь, какие зоны нужно атаковать первыми. Помни, что главные противники – это недостаток воды в организме, отсутствие сна, вредная пища и злоупотребление алкоголем. Победить мешки под глазами сможет только здоровый образ жизни.

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Методы борьбы с мешками под глазами:

Переход на новый режим питания и отдыха — длительный процесс. Но его можно ускорить. Записывайте:

Водный баланс

Соль и токсины в организме провоцируют отеки, в том числе и под глазами. Убрать лишнюю жидкость поможет… вода. О том, что нужно выпивать до 2 литров воды в день не говорит разве что ленивый. Для контроля уровня воды даже выпустили бесплатные мобильные приложения. Все просто и доступно, только начни делать. Прямо сейчас пойди и выпей чашку воды – это будет твой первый удар по мешкам под глазами.

Холодный компресс

Две минуты – и твои припухлости под глазами испарятся! А напугают их кубики льда из мятной настойки. Рецепт прост: измельчи листья мяты, приготовь отвар и полученное снадобье заморозь. Главное – помни, что злоупотреблять таким «холодным оружием» нельзя. Поэтому держи лед под глазами не дольше пяти минут, иначе рискуешь повредить сосуды. Если мешки под глазами никак не исчезают, попробуй применить более радикальный метод борьбы. Используй то, что под рукой – обычные металлические ложки. Просто оставь их в морозильнике на 10 минут, а потом прикладывай к зоне вокруг глаз, пока ложки не нагреются.

Вооружись еще одной подушкой

Дай организму восстановиться — хорошенько поспи 8-9 часов. Учти, что лучше всего отдыхать на спине, а не животе. Для лучшего эффекта подложи дополнительную подушку или специальный валик под шею. Эти манипуляции помогут лишней жидкости перетечь с лица, а не накапливаться под глазами.

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Лечи кожу миндальным маслом

Не забудь, что укреплять свой организм нужно не только здоровой и полезной едой, а еще и витаминами Е и К. Они уменьшают пигментацию и воспаления. Отличным лекарством для твоей кожи будет миндальное масло. Наноси его на зону под глазами каждую ночь до тех пор, пока твои мешки, наконец, не отступят. Помни, что кожа под глазами очень тонкая и нежная — не три сильно, чтобы ее не растянуть.

Маска из фруктов и овощей

Фрукты и овощи – твои союзники в борьбе с припухлостями. Особенно обрати внимание на огурцы, картофель, киви и клубнику. Маска из этих ингредиентов — это скорая помощь натуральных антиоксидантов. Так что возьми на заметку! Еще один эффективный рецепт: измельчи алоэ и добавь 1/2 сока огурца. Этот компресс уберет мешки под глазами за 30 минут.

Если домашние средства не приносят видимого эффекта, то обязательно обратись к врачу. Удачи в борьбе за красоту!

Фото — IStock