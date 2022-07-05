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Упражнения для похудения в домашних условиях: качаем все мышцы!

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Какие упражнения для похудения в домашних условиях лучше делать, чтобы прокачать тело? Читай в нашем материале

Чтобы не комплексовать и смело надевать любимое бикини, стоит прямо сейчас усиленно взяться за тренировки. Конечно, ты можешь сесть на диету, но, как показывает практика, результат от них не долгосрочный. Поэтому лучший вариант – подкрепить упражнения для похудения правильным питанием. Благодаря этому твоя фигура очень быстро придет в желаемую форму и сохранит ее надолго!

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Упражнения для похудения в домашних условиях

Итак, какие же упражнения для похудения можно запросто выполнять дома? Самыми эффективными из них считаются: махи ногами, приседания, прыжки и «ее величество» планка. Выполняй эти упражнения регулярно и соблюдай правила здорового питания – результат не заставит тебя долго ждать!

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Упражнение для похудения в домашних условиях №1: Прыжки

С помощью прыжков можно согнать жирок со всего тела. Это же отличное кардио! Особенной техники и правил выполнения прыжков нет. Главное – делать! Единственное, о чем важно помнить при выполнении этого упражнения для похудения – приземляться необходимо только на согнутые ноги. В противном случае можно получить серьезную травму. Идеальное количество: 3 подхода (30 обычных прыжков, 20 прыжков с поднятием коленей и 20 – со сгибанием).

Упражнение для похудения в домашних условиях №2: Приседания

Среди упражнений для похудения приседания считаются одними из самых эффективных. С их помощью можно отлично прокачать нижнюю часть тела – ножки и ягодицы. Главное – следовать нескольким правилам: ноги нужно расставить немного шире плеч, носки должны «смотреть» прямо, а колени при приседании – быть на уровне пальцев ног (не дальше!) Делаем приседание на выдохе, а на вдохе возвращаемся в исходное положение. Идеальное количество: 3 подхода по 20 приседаний.

Упражнение для похудения в домашних условиях №3: Махи ногами

Отличное упражнение для похудения ног! Для его выполнения в домашних условиях тебе понадобится стул. Нужно стать ровно, руками опереться на спинку стула, ноги расставить на ширине плеч, а правую ногу немного согнуть в колене. Далее делаем резкие махи вверх-вниз левой ногой. Идеальное количество: 3 подхода по 20 махов на каждую ногу.

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Упражнение для похудения в домашних условиях №4: Махи ногами лежа

Это вообще мечта! Только подумай, этим упражнением можно заниматься даже в любимой кроватке! Хотя, конечно же, лучше выполнять его на полу. Нужно лечь на правый бок, выровнять ноги, а правую руку согнуть в локте и разместить, как тебе удобно. Левую руку располагаем на бедре и на выходе делаем мах левой ногой. Это упражнение для похудения делается в медленном темпе, но с максимальной амплитудой. То есть, поднимаем ногу как можно выше, при этом не сгибаем колени. Идеальное количество: 3 подхода по 15 махов на каждую ногу.

Упражнение для похудения в домашних условиях №5: Планка

Планка – настоящее сокровище среди упражнений для похудения в домашних условиях! Оно невероятно эффективное для прокачки всего тела: укрепляет спину, делает пресс более рельефным, подтягивает ягодицы и ноги, а также сгоняет жирок по всему телу. Суть этого упражнения довольно проста: 2-3 минуты стоять в статическом положении, опираясь только на руки и пальцы ног. Кажется, выполнить планку – проще простого. Но на самом деле это очень трудно!

Для выполнения этого упражнения для похудения нужно занять «упор лежа», поднять туловище, опираясь только на локти и пальцы ног. Стоя в планке необходимо следить за тем, чтобы пресс и ягодицы были максимально напряжены, а спина – ровной, без прогибов. Идеальное количество: начать можно с 10-15 секунд и постепенно, день за днем, увеличивать длительность планки до 3 минут.

Фото: iStock

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