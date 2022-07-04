Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 июля. День национальной полиции Украины

Сегодня, 4 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 4 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Сегодня 4 июня 2022 – 131 день полномасштабной войны в Украине, которую россия развязала 24 февраля, 185-й день в году.

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Какой день сегодня – 4 июля

В народе 4 июля – Ульянов день.

4 июля в Украине отмечают День национальной полиции

4 июля также — День судебного эксперта в Украине

В США в это день 4 июля отмечают один из самых громких праздников – День независимости

На Багамских Островах 4 июля — День королевы.

В Италии — День Джузеппе Гарибальди.

На Кайманских Островах — День конституции

В Латвии — День памяти жертв геноцида еврейского народа

В Лесото — День семьи.

В Норвегии — День рождения королевы Сони Харальдсен

На Филиппинах — День Республики

В мире 4 июля также отмечают День музыки в жанре кантри

В православном церковном календаре 4 июля – день памяти мученика Иулиана Тарсийского и день обретения мощей преподобного Максима Грека.

День ангела сегодня – 4 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют:

Алексей, Анастасий, Анастасия, Антоний, Арчил, Афродисий, Василиса, Георгий, Дато, Иван, Иона, Келсий, Луарсаб, Максим, Марионилла, Никита, Николай, Павел, Руф, Терентий, Феодор, Юлиан, Юлий.

События в мире 4 июля

4 июля 1054 года была замечена фвспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результатом которой стало появление Крабовидной туманности.

4 июля 1776 года подписана Декларация независимости США.

В этот день в 1855 году вышло первое издание сборника стихов Уолта Уитмена «Листья травы».

4 июля 1862 года во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес».

Примечательно, что 4 июля 1865 года в издательстве «Macmillan and Co» вышло первое издание книги Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес»

Интересный день! 4 июля 1892 года в государстве Самоа произошло два 4 июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой пояс, находящийся на 24 часа назад — к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю с США.

4 июля 2012 года было официально объявлено об открытии в ЦЕРНе новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса.

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Что можно делать 4 июля

В народе считается, что сегодня молодые девушки могут сделать успешный отворот от назойливых ухажеров. Для этого нужно написать его имя на клочке бумаги, сжечь его, а пепел развеять по ветру.

Обычно 4 июля зацветает липа, а ее цветения, собранные сегодня, нужно засушить и заваривать в чай – так можно укрепить здоровье.

Сорвите и положите в кошелек цветок липы – это привлечет деньги.

4 июля – удачный день для начала отношений, заключения брака. Союз будет крепким и долгим.

Что нельзя делать 4 июля

4 июля нельзя брать и давать в долг деньги и вещи.

Не стоит сегодня заниматься экстримом – велик риск получить травму.

Нельзя рубить липу.

Влюбленным сегодня не стоит ссориться и выяснять отношения. Ссора 4 июля может закончится разрывом.

Внимательно сегодня следите за таймингами и постарайтесь не опаздывать на встречи – пропустите что-то очень важное.

Приметы на 4 июля

Если заметите росу на камнях – это к дождливой погоде.

Темные облака в небе в народе считались предвестниками неудачи.

Ночь посмотрите на небо: светящиеся круги вокруг звезд сулят хорошую погоду.

Фото: IStock