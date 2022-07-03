Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 3 июля
3 июля – 130-й день войны России против Украины. 184-й день в году.
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Какой сегодня день – 3 июля: национальные праздники
- Алжир, Белорусь: День независимости.
- Куба: уличный праздник огней.
- Аргентина: День биоинженеров, Национальный день докладчиков.
События 3 июля в мире
- 964 — Победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата.
- 1528 — Папа Климент VII буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации
- 1655 — захват и опустошение Минска московскими войсками
- 1660 – освобождение войска Павла Сапиги Минска от московских оккупантов
- 1700 — подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695 1696 годов
- 1885 – украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи «Братство святого Николая»
- 1863 — закончилось сражение под Геттисбургом — самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США.
- 1886 — Карл Бенц из Мангайма совершил первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч
- 1917 — Выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины
- 1928 – в продаже появились первые телевизоры
- 1962 — Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну
- 1966 — Франция осуществила испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии.
- 1973 — в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт
- 1988 – американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек
- 1996 — Борис Ельцин на второй срок избран президентом Российской Федерации, набрав 53,82% голосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал 40,41%).
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
3 июля — День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского.
День ангела сегодня – 3 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.
Приметы на 3 июля:
- Дождь – такая погода продлится еще сорок дней;
- Летает много паутинок – к удачной охоте;
- Пауки плетут паутину – вскоре погода наладится;
- Муравьи прячутся в муравейнике – к сильным ветрам;
- Перепела громко кричат – к дождю.
Что нельзя делать 3 июля
- Пауков лучше не беспокоить.
- Не забывайте об осторожности на воде.
Фото: IStock