Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июля

Сегодня, 3 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 3 июля

3 июля – 130-й день войны России против Украины. 184-й день в году.

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Какой сегодня день – 3 июля: национальные праздники

Алжир, Белорусь: День независимости.

День независимости. Куба: уличный праздник огней.

уличный праздник огней. Аргентина: День биоинженеров, Национальный день докладчиков.

События 3 июля в мире

964 — Победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата.

— Победа киевского князя Святослава Храброго над войском Хазарского каганата. 1528 — Папа Климент VII буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации

— Папа Климент VII буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации 1655 — захват и опустошение Минска московскими войсками

— захват и опустошение Минска московскими войсками 1660 – освобождение войска Павла Сапиги Минска от московских оккупантов

– освобождение войска Павла Сапиги Минска от московских оккупантов 1700 — подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695 1696 годов

— подписан Константинопольский мирный договор, ставший итогом Азовских походов Петра I 1695 1696 годов 1885 – украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи «Братство святого Николая»

– украинские эмигранты создали в США первое общество взаимопомощи «Братство святого Николая» 1863 — закончилось сражение под Геттисбургом — самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США.

— закончилось сражение под Геттисбургом — самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США. 1886 — Карл Бенц из Мангайма совершил первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч

— Карл Бенц из Мангайма совершил первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч 1917 — Выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины

— Выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины 1928 – в продаже появились первые телевизоры

– в продаже появились первые телевизоры 1962 — Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну

— Франция признала независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну 1966 — Франция осуществила испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии.

— Франция осуществила испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии. 1973 — в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт

— в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт 1988 – американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек

– американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолет А300, погибли 298 человек 1996 — Борис Ельцин на второй срок избран президентом Российской Федерации, набрав 53,82% голосов (лидер коммунистов Г. Зюганов набрал 40,41%).

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

3 июля — День памяти священномученика Мефодия, епископа Патарского.

День ангела сегодня – 3 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

Приметы на 3 июля:

Дождь – такая погода продлится еще сорок дней;

Летает много паутинок – к удачной охоте;

Пауки плетут паутину – вскоре погода наладится;

Муравьи прячутся в муравейнике – к сильным ветрам;

Перепела громко кричат – к дождю.

Что нельзя делать 3 июля

Пауков лучше не беспокоить.

Не забывайте об осторожности на воде.

Фото: IStock