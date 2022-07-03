Как приготовить безалкогольный мохито? Мы знаем отличный способ! Рецепт приготовления мохито пошагово ищи в нашем материале
Мы с вами уже готовили домашний лимонад, а сейчас пришло время научиться самостоятельно готовить безалкогольный мохито. Нежный мятный коктейль с кислинкой – фаворит у девушек на любой вечеринке, поэтому записывай пошаговый рецепт мохито в домашних условиях! Это очень просто!
Безалкогольный мохито: рецепт
Вам понадобится:
- Свежая мята — 10 г
- Половинка лайма
- Содовая («Спрайт») — 150 мл
- Лед — 8 кубиков
- Тростниковый сахар по вкусу
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Готовим безалкогольный мохито пошагово:
- Порежь половинку лайма на дольки и выложи их на дно графина или кувшина.
- Добавь мяту (предварительно, помой листики и избавься от жестких палочек), тростниковый сахар и хорошенько разомни толкушкой или вилкой.
- Лед перебей в блендере в мелкую крошку и добавь к мяте, лайму и сахару. Высыпаем смесь в шейкер и взбиваем. Если шейкера нет, можешь просто хорошенько потрусить плотно закрытый графин!
- Выложи получившуюся ледяную массу в бокалы и залей «Спрайтом». Готово! Безалкогольный мохито готов.
- Украсить коктейль можно листиками мяты или тонкой долькой лайма, по желанию.
- Если же ты планируешь приготовить алкогольный мохито, тебе кроме основных ингредиентов понадобиться еще 30 мл (для каждого бокала!) белого рома.
- Наливать ром в коктейль нужно перед добавлением содовой («Спрайта»), а все остальное – по рецепту выше.
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