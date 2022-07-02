Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 июля

Сегодня, 2 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 2 июля

2 июля – День налоговика в Украине, Международный день спортивной журналистики.

События 2 июля в мире

1499 – корабли экспедиции Охеда подошли к северному побережью Южной Америки.

1776 – второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании

1918 – Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство

1924 – создана Международная ассоциация спортивной печати

1932 – Создана Донецкая область со столицей в Бахмуте

1947 – В. М. Молотов в Париже подтвердил, что СССР в плане Маршалла участвовать не будет

1951 – Правда осудила стихотворение В. Сосюры Любите Украину

1976 – В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру

1993 – в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов

2001 – В США пациенту имплантировано портативное искусственное сердце AbioCor

2002 – Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре

2009 – Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации

Какой православный (церковный) праздник сегодня

2 июля — в православной церкви чествуют мученика Зосима.

День ангела сегодня – 2 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Мария, Тадей.

Приметы на 2 июля:

Какие растения сегодня опыляют пчелы, у тех будет самый большой урожай.

Вечерняя радуга сулит хорошую погоду.

Если кот прячется в прохладное место, то следующие дни будут жаркими.

Дождь в первой половине дня — к затяжному ненастью, во второй половине — к хорошей погоде.

Если до обеда на небе были облака, а после обеда они исчезли, то дожди выпадут нескоро.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя считать пчел на пасеке, иначе они переведутся.

Строго запрещено убивать пчел сегодня.

Продавать мёд сегодня — к убыткам у пасечника, но можно отдать его даром.

Сегодня нельзя давать в долг, иначе деньги вам никогда не вернут.

Фото: IStock