Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 июля

Сегодня, 2 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 2 июля
2 июля – День налоговика в Украине, Международный день спортивной журналистики.
События 2 июля в мире
- 1499 – корабли экспедиции Охеда подошли к северному побережью Южной Америки.
- 1776 – второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании
- 1918 – Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство
- 1924 – создана Международная ассоциация спортивной печати
- 1932 – Создана Донецкая область со столицей в Бахмуте
- 1947 – В. М. Молотов в Париже подтвердил, что СССР в плане Маршалла участвовать не будет
- 1951 – Правда осудила стихотворение В. Сосюры Любите Украину
- 1976 – В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру
- 1993 – в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов
- 2001 – В США пациенту имплантировано портативное искусственное сердце AbioCor
- 2002 – Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре
- 2009 – Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации
Какой православный (церковный) праздник сегодня
2 июля — в православной церкви чествуют мученика Зосима.
День ангела сегодня – 2 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Мария, Тадей.
Приметы на 2 июля:
- Какие растения сегодня опыляют пчелы, у тех будет самый большой урожай.
- Вечерняя радуга сулит хорошую погоду.
- Если кот прячется в прохладное место, то следующие дни будут жаркими.
- Дождь в первой половине дня — к затяжному ненастью, во второй половине — к хорошей погоде.
- Если до обеда на небе были облака, а после обеда они исчезли, то дожди выпадут нескоро.
Что нельзя делать 2 июля
- Нельзя считать пчел на пасеке, иначе они переведутся.
- Строго запрещено убивать пчел сегодня.
- Продавать мёд сегодня — к убыткам у пасечника, но можно отдать его даром.
- Сегодня нельзя давать в долг, иначе деньги вам никогда не вернут.
Фото: IStock