Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 1 июля
1 июля – Международный день кооперативов, Всемирный день архитектуры, День Канады.
События 1 июля в мире
- 1569 – Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой.
- 1858 – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.
- 1911 – польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин».
- 1961 — в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
- 1989 — в Киеве образовано Народное движение Украины.
- 1997 – Гонконг был передан под управление Китайской Народной Республики.
- 2013 — Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу.
- 2014 — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
1 июля — День памяти Боголюбской иконы Божией Матери, а также Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
День ангела сегодня – 1 июля
День ангела (именины) сегодня празднуют:Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Сергей.
Приметы на 1 июля:
- Если утром нет росы на траве, то стоит готовиться к ночному ливню.
- Если слышно громкое пение птиц, вскоре випогодиться.
- Если видно немало пчел, то будет комфортная погода в ближайшие дни.
- Если днем видно луну, то лето будет жарким и сухим.
Что нельзя делать 1 июля
- Нельзя заниматься тяжелой работой.
- Нельзя ссориться.
- Нельзя тратить много денег.
- Нельзя хвастаться.
- Нельзя жаловаться..
- Нельзя примерять чужие вещи.
Фото: IStock