Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 1 июля

1 июля – Международный день кооперативов, Всемирный день архитектуры, День Канады.

События 1 июля в мире

1569 – Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой.

– Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой. 1858 – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.

– Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции. 1911 – польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин».

– польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин». 1961 — в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

— в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко. 1989 — в Киеве образовано Народное движение Украины.

— в Киеве образовано Народное движение Украины. 1997 – Гонконг был передан под управление Китайской Народной Республики.

– Гонконг был передан под управление Китайской Народной Республики. 2013 — Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу.

— Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу. 2014 — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 июля — День памяти Боголюбской иконы Божией Матери, а также Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

День ангела сегодня – 1 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют:Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Сергей.

Приметы на 1 июля:

Если утром нет росы на траве, то стоит готовиться к ночному ливню.

Если слышно громкое пение птиц, вскоре випогодиться.

Если видно немало пчел, то будет комфортная погода в ближайшие дни.

Если днем видно луну, то лето будет жарким и сухим.

Что нельзя делать 1 июля

Нельзя заниматься тяжелой работой.

Нельзя ссориться.

Нельзя тратить много денег.

Нельзя хвастаться.

Нельзя жаловаться..

Нельзя примерять чужие вещи.

Фото: IStock