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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 июля

Яке сьогодні свято

Сегодня, 1 июля, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 июля, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 1 июля

1 июля – Международный день кооперативов, Всемирный день архитектуры, День Канады.

События 1 июля в мире

  • 1569 – Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства – Речи Посполитой.
  • 1858 – Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.
  • 1911 – польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин».
  • 1961 — в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
  • 1989 — в Киеве образовано Народное движение Украины.
  • 1997 – Гонконг был передан под управление Китайской Народной Республики.
  • 2013 — Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу.
  • 2014 — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 июля — День памяти Боголюбской иконы Божией Матери, а также Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

День ангела сегодня – 1 июля

День ангела (именины) сегодня празднуют:Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Сергей.

Приметы на 1 июля:

  • Если утром нет росы на траве, то стоит готовиться к ночному ливню.
  • Если слышно громкое пение птиц, вскоре випогодиться.
  • Если видно немало пчел, то будет комфортная погода в ближайшие дни.
  • Если днем видно луну, то лето будет жарким и сухим.

Что нельзя делать 1 июля

  • Нельзя заниматься тяжелой работой.
  • Нельзя ссориться.
  • Нельзя тратить много денег.
  • Нельзя хвастаться.
  • Нельзя жаловаться..
  • Нельзя примерять чужие вещи.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 1 июля

Фото: IStock

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