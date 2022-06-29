Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 30 июня

Сегодня, 30 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 30 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 30 июня

По православному церковному календарю 30 июня День почтения памяти мучеников Мануила, Савелия и Исмаила (Мануйлов день).

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Интересно, что до прихода христианства 30 июня славяне встречали другой праздник — день поклонения Богу Солнца — Яриле, а торжество называлось «Ярилки».

30 июня в мире отмечают Международный день парламентаризма и День Астероида

30 июня также Международный день экономиста и День социальных сетей

В Гватемале 30 июня празднуют День армии

В Дании — День рождения графини Александры, бывшей жены принца Иоахима

В Демократической Республике Конго — День независимости

В Судане — День переворота (1989).

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События 30 июня в мире

30 июня 1810 года Наполеон включил оккупированную Голландию в состав Французской империи.

30 июня 1893 года в ЮАР, на руднике Яхерсфонтейн найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 карат.

30 июня 1894 года в Лондоне открыли знаменитый Тауэрский мост.

В этот же день Корея объявила независимость от Китая.

30 июня 1905 года Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности.

В этот день в 1936 году был напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром».

30 июня 1948 года учёные Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из «Bell Laboratories» объявили о создании транзистора.

30 июня 1964 года получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.

30 июня 1992 года был принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.

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День ангела сегодня – 30 июня

Сегодня 30 июня именины (День ангела) у Аверкия, Измаила, Максима, Мануила, Пелагеи, Савелия.

Приметы на 30 июня

Если в этот день увидите много дождевых червей — спорым осадкам.

Вечерняя радуга 30 июня – к теплой погоде и солнцу.

Появление красного месяца – к дождю.

Гроза в этот день 30 июня – к хорошему урожаю.

А если сегодня пойдет сильный дождь, ждите снежной зимы.

Что можно делать 30 июня

В Мануйлов день традиционно устраивают ярмарки, народные гуляния с хороводами и народными песнопениями. На берегах рек и озер разжигают большие костры и готовят блюда из яиц.

Ранее было принято, чтобы хозяйки в этот день пекли круглые буханки хлеба, как дань Ярилу, солнцу.

Что нельзя делать 30 июня

В этот день после захода солнца нельзя выходить на улицу. По поверьям, 30 июня в это время активизируются злые духи.

30 июня нельзя сплетничать, обсуждать других и сквернословить, навлечете на себя беду.

Нельзя в этот день и убирать пол, особенно, подметать веником – можно вымести счастье и удачу из дома.

Не рекомендуется 30 июня помогать незнакомцам и отдалживать вещи и деньги, можно накликать беду.

Сегодня молодым девушкам не стоит купаться в открытых водоемах, русалки на дно утащат.

Фото: IStock