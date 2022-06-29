Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 июня

Сегодня, 29 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 29 июня
29 июня – 126-й день войны России против Украины. 180-й день в году.
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Какой сегодня день – 29 июня: национальные праздники
- Сейшельские острова: День независимости.
- Эквадор: День инженера.
- Нидерланды: День ветеранов.
- Гренада: День рыбака.
- Непал: Национальный день риса.
События 29 июня в мире
- 1174 – Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
- 1236 – крестоносцы захватили Кордову.
- 1575 — в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одержали победу над конницей рода Такеда. Начался массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие.
- 1579 — испанские войска устроили массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт.
- 1613 — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус».
- 1644 — в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромила парламентские войска. Конотопская битва
- 1659 — в битве при Конотопе украинские войска под руководством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого
- 1945 — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР
- 1949 — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
29 июня — День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.
День ангела сегодня – 29 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил, Петр, Павел.
Приметы на 29 июня:
- Мелкий дождь — непогода будет длиться долго;
- Папоротник свернул листья с самого утра – следующий день будет очень жарким;
- У одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрытые цветки – до быстрой непогоды.
Что нельзя делать 29 июня
- Не делайте ничего важного, перенесите помолвку или свадьбу. Возможны конфликты. Также будьте осторожнее – есть вероятность аварий, краж и потерь.
Фото: IStock