Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 июня

Сегодня, 29 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 29 июня

29 июня – 126-й день войны России против Украины. 180-й день в году.

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Какой сегодня день – 29 июня: национальные праздники

Сейшельские острова: День независимости.

День независимости. Эквадор: День инженера.

День инженера. Нидерланды: День ветеранов.

День ветеранов. Гренада: День рыбака.

День рыбака. Непал: Национальный день риса.

События 29 июня в мире

1174 – Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

– Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году. 1236 – крестоносцы захватили Кордову.

– крестоносцы захватили Кордову. 1575 — в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одержали победу над конницей рода Такеда. Начался массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие.

— в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одержали победу над конницей рода Такеда. Начался массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие. 1579 — испанские войска устроили массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт.

— испанские войска устроили массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт. 1613 — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус».

— в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Генрих VIII» загорелся и дотла сгорел театр «Глобус». 1644 — в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромила парламентские войска. Конотопская битва

— в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромила парламентские войска. Конотопская битва 1659 — в битве при Конотопе украинские войска под руководством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого

— в битве при Конотопе украинские войска под руководством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого 1945 — Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР

— Закарпатье, находившееся под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР 1949 — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещавший расово смешанные браки.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

29 июня — День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского.

День ангела сегодня – 29 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Евтропий, Тигрий, Тихон, Михаил, Петр, Павел.

Приметы на 29 июня:

Мелкий дождь — непогода будет длиться долго;

Папоротник свернул листья с самого утра – следующий день будет очень жарким;

У одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрытые цветки – до быстрой непогоды.

Что нельзя делать 29 июня

Не делайте ничего важного, перенесите помолвку или свадьбу. Возможны конфликты. Также будьте осторожнее – есть вероятность аварий, краж и потерь.

Фото: IStock