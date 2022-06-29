Когда Ивана Купала 2022? Традиции и обряды

Праздник Ивана Купала традиционно в Украине празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Поэтому в 2022 году оно приходится в ночь с четверга на пятницу.

Праздник Ивана Купала – один из древнейших праздников, дошедший до сегодняшнего дня. Оно окутано особой мистикой и легендами. Ведь поговаривают, что именно на Ивана Купала на землю выходят лешие, ведьмы и злые духи, а защититься от них помогают вода и огонь. А еще этой ночью можно узнать свою судьбу.

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Праздник Ивана Купала: традиции гадания

В ночь на Ивана Купала девушки часто любят погадать на имя своего любимого, дату свадьбы и свою судьбу. Но в этот день проводятся гадания по желанию и здоровью.

Гадание на жениха. Девушка должна сорвать письмо подорожника у дороги и положить под подушку в ночь на 7 июля. Потом нужно сказать: «Попутчик-попутчик, ты живешь у дороги, видишь как старика, так малого, покажи мне моего суженого». Тогда во сне ей приснится жених.

Гадание на день свадьбы. Перед сном девушка собирает травы и, не глядя, кладет их под подушку. Утром их следует рассмотреть. Если найдется 12 и более разных трав – скоро свадьба.

Гадание на то, кто первым выйдет замуж. Незамужние девушки пускают плыть венок по озеру или реке. Чей венок отплывет дальше всего – первая выйдет замуж. Если водоема нет, венки можно бросить в костер. У какой девушки венок скорее догорит – и выйдет замуж первой.

Гадание по желанию. Нужно загадать желание и наугад сорвать с клена листок. Если количество острых углов на листе парное – желание сбудется.

Заговор на деньги. Перед сном в стеклянную посуду с родниковой водой или росой нужно бросить монеты с большим номиналом. Утром их нужно вынуть и спрятать в доме, чтобы деньги всегда водились.

Праздник Ивана Купала: приметы

На Ивана Купала принято внимательно наблюдать погоду, чтобы узнать, какими будут ближайшие дни. Ливень в этот день предвещает длительную засуху. А вот попасть под ливень для человека означает удачу в деньгах. Дождь в этот праздник означает, что урожай пшеницы будет плохим. Гром с молнией на праздник – орехи не уродят. Радуга в этот день сулит большую удачу. Если погода солнечная и безоблачная – фруктов будет много.

Праздник Ивана Купала: обряды и обычаи

Главный обычай купальской ночи – разжиганием большого костра. В давние времена у купальского костра собиралось все село. Молодежь водила хороводы и танцевала. В центр костра устанавливали колесо на шесте, которое символизировало солнце.

Через костер прыгала влюбленная пара, держась за руки. Если во время скачка они не отпустили рук друг друга – любовь будет очень крепкой. В купальские костры также бросали рубашку больного человека, чтобы вылечить ее от болезни.

Также есть много обрядов на Ивана Купала, связанных с водой. В этот день люди купались в реках и озерах, умывались росой и ходили босиком по траве. Также было принято обливать друг друга из ведер и ходить в баню. Люди верили, что подобные обряды не только магическую силу, но и приносят пользу организму и укрепляют иммунитет.

Напомним, что во время военного положения по всей Украине действует комендантский час. Поэтому в соответствующие часы ночи гражданам не разрешается находиться на улице без специального пропуска. Исключение – если они направляются в укрытие во время воздушной сирены. Также обращаем ваше внимание, что костер ночью может напугать украинцев в условиях полномасштабной войны, а также привести к пожару. Будьте осторожны и внимательны друг к другу.

Фото: IStock