Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 июня

Сегодня, 28 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 28 июня

28 июня – 125-й день войны России против Украины. 179-й день года.

28 июня – важный день для Украины – День Конституции Украины. Выдающееся событие произошло именно 28 июня 1996 года. И с тех пор это – государственный праздник. Конституция – это основной закон, ведь она занимает верховную позицию над всеми другими законами. В этом году День Конституции Украины приобрел особое значение. Ведь 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, ежедневно страна-агрессор уничтожает наши города и убивает невинных людей. Именно сейчас народ Украины борется за свои права и свободы, написанные в Конституции.

Поздравления с Днем Конституции Украины 2022 в стихах, СМС и прозе

Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах

Также 28 июня – Международный день социального бизнеса.

А еще 28 июня – Международный день пирсинга.

События 28 июня в мире

1389 год — проходит битва на Косовом поле;

1569 год — подписывают Люблинскую унию, которая объединила Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое федеративное государство — Речь Посполитую;

1635 год – на Карибских островах основывают французскую колонию Гваделупа;

1644 год – актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые выходит на сцену под псевдонимом Мольер;

1651 год – начинается битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира;

1663 год — в Нежине происходит казацкая «Черная рада», на которой гетманом Левобережной Украины обрывают промосковского Ивана Брюховецкого;

1778 год — Монмутский бой во время войны за независимость Америки;

1812 год — войска Наполеона вступают в Вильно;

1902 год — Конгресс США утверждает Закон о строительстве канала на Панамском перешейке;

1914 год – в Сараево убивают наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом для начала Первой мировой войны;

1917 год — на заседании Малого Совета сформировали первое украинское правительство — Генеральный Секретариат;

1919 год – подписывают Версальский договор;

1934 год – в США принимают закон Фрейзера-Лемке с целью улучшения положения фермеров;

1941 год – создают первый отряд Полесской Сечи;

1988 год — Иоанн Павел II публикует апостольскую конституцию «Pastor Bonus» по реорганизации Римской Курии;

1992 год – «Сигнальщик» становится первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднял украинский флаг;

1996 год — после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принимают Конституцию Украины;

2012 год — ООН провозглашает Международный День Счастья.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 июня — день памяти святого пророка Амоса.

День ангела сегодня – 28 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Михаил, Ефрем, Григорий, Федор, Семен, Кира.

Приметы на 28 июня:

много росы утром — год будет плодородным;

облака желтого оттенка — на следующий день ожидайте дождь;

сильный густой туман — выпадут осадки;

дождь льет 28 июня — урожай жита окажется скудным.

Что нельзя делать 28 июня

Согласно народным поверьям, этот день считается несчастливым — именно сегодня происходит множество пожаров, наводнений и стихийных бедствий.

Лучше сегодня не веселиться и из дому не выходить без особой надобности.

Также не рекомендуется ходить в лес, к реке или на луг — нечистая сила особенно активна в этих местах и может унести душу человека с собой.

Фото: IStock