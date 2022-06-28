Выходные в июле 2022: будут ли дополнительные выходные

Будут ли дополнительные выходные в июле 2022 года в Украине? Даже во время полномасштабной войны этот вопрос волнует многих украинцев. А все потому, что все мы уже давно потеряли чувство времени, каждый пытается работать на победу непрерывно, а отдыхает в те короткие промежутки, когда это кажется возможным. Но все же хватает и таких украинцев, которые находятся в относительной безопасности и могут работать по нормальному графику. Именно поэтому Новый канал подготовил тебе материал о выходных в июле. Читай и планируй свои выходные в июле 2022 года.

Выходные в июле 2022 года, которые должны были быть до войны

В июне 2022 года украинцев ждет 21 рабочий день и 10 выходных. В этом месяце в Украине не предусматривается никаких государственных или православных праздников, поэтому дополнительных выходных тоже не будет. Но стоило бы напомнить, что во время военного положения дополнительных праздничных выходных вообще не предусмотрено. Согласно статье 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

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Выходные дни в июле 2022, которые будут во время войны

2, 3 – суббота и воскресенье,

9, 10 – суббота и воскресенье,

16, 17 — суббота и воскресенье,

23, 24 — суббота и воскресенье,

30, 31 – суббота и воскресенье.

Фото: iStock

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