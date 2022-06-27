Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Сегодня, 27 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 27 июня

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата.

События 27 июня в мире

1663 — в Нежине состоялся казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий;

— в Нежине состоялся казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий; 1871 — иена стала новой денежной единицей Японской империи;

— иена стала новой денежной единицей Японской империи; 1931 — в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета;

— в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета; 1964 — в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко;

— в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко; 1991 — Войной Словении за независимость начались Югославские войны.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 июня — День пророка Елисея, святителя Мефодия.

День ангела сегодня – 27 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир.

Приметы на 27 июня:

Дождь на Елисее – 7 недель дожди будут.

Воробьи утром купаются в пыли, после обеда будет дождь.

Журавль танцует на потепление.

Что нельзя делать 27 июня

Следует отказаться от алкоголя и, по возможности, от лекарственных препаратов.

Также не стоит наедаться, напротив, лучше немного поголодать.

Не стоит занимать сегодня кому-то деньги.

Фото: IStock