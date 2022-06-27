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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Сегодня, 27 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 27 июня

27 июня – День микро-, малых и средних предприятий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата.

События 27 июня в мире

  • 1663 — в Нежине состоялся казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины был избран Иван Брюховецкий;
  • 1871 — иена стала новой денежной единицей Японской империи;
  • 1931 — в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета;
  • 1964 — в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко;
  • 1991 — Войной Словении за независимость начались Югославские войны.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 июня — День пророка Елисея, святителя Мефодия.

День ангела сегодня – 27 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир.

Приметы на 27 июня:

  • Дождь на Елисее – 7 недель дожди будут.
  • Воробьи утром купаются в пыли, после обеда будет дождь.
  • Журавль танцует на потепление.

Что нельзя делать 27 июня

  • Следует отказаться от алкоголя и, по возможности, от лекарственных препаратов.
  • Также не стоит наедаться, напротив, лучше немного поголодать.
  • Не стоит занимать сегодня кому-то деньги.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Фото: IStock

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