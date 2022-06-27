Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 июня

Сегодня, 27 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 27 июня
27 июня – День микро-, малых и средних предприятий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день микробиома, День рождения банкомата.
События 27 июня в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
27 июня — День пророка Елисея, святителя Мефодия.
День ангела сегодня – 27 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай и Владимир.
Приметы на 27 июня:
Что нельзя делать 27 июня
Фото: IStock