Ищешь поздравления с Днем Конституции Украины 2021 в стихах, смс и прозе? Мы поможем тебе подобрать правильные слова, которые следует прислать близким. Искренние, душевные и интересные поздравления с Днем конституции уже ждут тебя в нашей подборке. Выбирай прямо сейчас.

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Поздравления с днем Конституции в стихах

День конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

Пусть никогда не вернется насилье,

Будет свобода и верность стране,

И экономика будет стабильной,

Уровень жизни лишь на высоте!

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

***

Конституция — закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящий!

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать — у законов

Странная природа!

В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

***

День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

И в этот праздник пару слов напишем,

Преподнесем вот этот поздравок,

Всем Украинцам радости большого счастья,

Тепла, удачи и любви глоток.

***

Этот день один из самых важных,

День, когда принят главный Закон.

И со времен атаманов отважных

Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,

И свято чтим разделы все ее.

И просим только у Бога лишь напутствия,

И верим мы в страны своей подъем!

Поздравления с днем Конституции в СМС

Поздравляю с днем Конституции Украины

Пусть наши горы, реки и равнины

Находятся в величии и мире

А люди в чести, совести, здоровье и любви.

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

***

День конституции — право народа

Быть защищенным страною своей,

Право иметь и людскую свободу,

Благо неся Украине своей!

***

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

***

Этот прекрасный июньский денек

Свет Конституции нам подарил!

Это к прогрессу столь важный толчок,

Он нам придал для развития сил!

***

Мы независимы, мы суверенны,

Есть правовые основы у нас —

Все эти вещи для нас очень ценны!

С праздником всех поздравляю сейчас!

***

В будущем будет уверенность наша,

Много работы, доход возрастет,

А Украина все лучше и краше,

Счастлив и славен великий народ!

Поздравления с днем Конституции Украины в прозе

С Днем Конституции Украины. Желаю осознанности каждому из нас! Пусть наше правительство использует Конституцию по назначению и каждый из нас совершенствуется.

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю нашему народу и вам лично жить только в добре, мире и благополучии. Никогда не забывать, что мы прежде всего люди. Искоренять ненависть. Воспитывать честь и достоинство. Верить в справедливость и добиваться ее!

***

Пусть Конституция Украины совершенствуется, тем самым принося нашей стране процветание, благополучие, признание во всем мире! С важнейшим праздником весь украинский народ.

С праздником!

Фото — pixabay.com

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