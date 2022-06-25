Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 июня

Сегодня, 25 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 25 июня
25 июня – 122-й день войны России против Украины. 176-й день в году.
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Какой сегодня день – 25 июня: национальные праздники
- Украина: День таможенника Украины (с 2020)
- Словения: Национальный праздник Словении, День государственности (1991)
- Мозамбик: Национальный праздник Мозамбика, День независимости (1975)
- Хорватия: Памятный день Хорватии. День независимости (1991)
- Гватемала: День учителя.
- Филиппины: День посадки деревьев.
- США: День штата Вирджиния (1788), Национальный день сома.
События 25 июня в мире
- 1439 — Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и лишил его власти.
- 1530 — С одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге изложил основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках. Названное «Аугсбургское исповедание», оно устанавливало обрядовую сторону лютеранства, принцип подчинения церкви государству и отражало стремление вождей лютеранства к компромиссу с католицизмом. Император Карл V отверг его, потребовав возвращения реформаторов в лоно католической церкви, что привело к долгим годам борьбы между католическими и протестантскими князьями Священной Римской империи.
- 1580 – Опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.
- 1783 – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода.
- 1857 — Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла».
- 1863 — сегун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев.
- 1872 — В Немецкой империи запрещена деятельность Ордена иезуитов.
- 1878 — Начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии.
- 1923 — Партиарх Московский и Всея Руси Тихон уволен из заключения в обмен на признание легитимности им советской власти, осуждение контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями.
- 1939 — во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. С приходом большевиков в сентябре НТШ прекратило свою деятельность, а в начале следующего года Общество и все связанные с ним учреждения ликвидированы.
- 1950 – армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война.
- 1957 – создали игрушку «летающая тарелка».
- 1991 — Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.
- 1991 — Принят Закон Украины «О таможенном деле в Украине».
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
25 июня — День памяти преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского.
День ангела сегодня – 25 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.
Приметы на 25 июня:
- Много белок в саду и лесу – до дождливого года.
- Туман и роса вечером предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.
- Ласточки высоко летают – к дождю.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
Что нельзя делать 25 июня
- Нельзя в этот день выносить мусор и грязь из дома;
- Не желательно сегодня ссориться и сердиться на родных;
- Не стоит сегодня давать деньги взаймы, ведь они могут никогда не вернуться;
- Не желательно налегать на жирную пищу и алкоголь в этот день.
Фото: IStock