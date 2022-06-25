Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 июня

Сегодня, 25 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 25 июня

25 июня – 122-й день войны России против Украины. 176-й день в году.

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Какой сегодня день – 25 июня: национальные праздники

Украина: День таможенника Украины (с 2020)

День таможенника Украины (с 2020) Словения: Национальный праздник Словении, День государственности (1991)

Национальный праздник Словении, День государственности (1991) Мозамбик: Национальный праздник Мозамбика, День независимости (1975)

Национальный праздник Мозамбика, День независимости (1975) Хорватия: Памятный день Хорватии. День независимости (1991)

Памятный день Хорватии. День независимости (1991) Гватемала: День учителя.

День учителя. Филиппины: День посадки деревьев.

День посадки деревьев. США: День штата Вирджиния (1788), Национальный день сома.

События 25 июня в мире

1439 — Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и лишил его власти.

— Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и лишил его власти. 1530 — С одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге изложил основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках. Названное «Аугсбургское исповедание», оно устанавливало обрядовую сторону лютеранства, принцип подчинения церкви государству и отражало стремление вождей лютеранства к компромиссу с католицизмом. Император Карл V отверг его, потребовав возвращения реформаторов в лоно католической церкви, что привело к долгим годам борьбы между католическими и протестантскими князьями Священной Римской империи.

— С одобрения Мартина Лютера его ближайший сподвижник Филипп Меланхтон в Аугсбургском рейхстаге изложил основы лютеранства в 28 статьях на немецком и латинском языках. Названное «Аугсбургское исповедание», оно устанавливало обрядовую сторону лютеранства, принцип подчинения церкви государству и отражало стремление вождей лютеранства к компромиссу с католицизмом. Император Карл V отверг его, потребовав возвращения реформаторов в лоно католической церкви, что привело к долгим годам борьбы между католическими и протестантскими князьями Священной Римской империи. 1580 – Опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.

– Опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства. 1783 – Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода.

– Французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это соединение водорода и кислорода. 1857 — Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла».

— Вышел в свет сборник стихов французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла». 1863 — сегун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев.

— сегун Токугава Иемоти приказал изгнать из Японии всех иностранцев. 1872 — В Немецкой империи запрещена деятельность Ордена иезуитов.

— В Немецкой империи запрещена деятельность Ордена иезуитов. 1878 — Начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии.

— Начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Княжества Черногория, Княжества Сербия и Румынии. 1923 — Партиарх Московский и Всея Руси Тихон уволен из заключения в обмен на признание легитимности им советской власти, осуждение контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями.

— Партиарх Московский и Всея Руси Тихон уволен из заключения в обмен на признание легитимности им советской власти, осуждение контрреволюционных действий и призыв к сотрудничеству с властями. 1939 — во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. С приходом большевиков в сентябре НТШ прекратило свою деятельность, а в начале следующего года Общество и все связанные с ним учреждения ликвидированы.

— во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. С приходом большевиков в сентябре НТШ прекратило свою деятельность, а в начале следующего года Общество и все связанные с ним учреждения ликвидированы. 1950 – армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война.

– армия Северной Кореи напала на Южную Корею. Началась Корейская война. 1957 – создали игрушку «летающая тарелка».

– создали игрушку «летающая тарелка». 1991 — Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.

— Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии. 1991 — Принят Закон Украины «О таможенном деле в Украине».

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

25 июня — День памяти преподобных Онуфрия Великого и Петра Атонского.

День ангела сегодня – 25 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.

Приметы на 25 июня:

Много белок в саду и лесу – до дождливого года.

Туман и роса вечером предвещают хорошую погоду в ближайшие дни.

Ласточки высоко летают – к дождю.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя в этот день выносить мусор и грязь из дома;

Не желательно сегодня ссориться и сердиться на родных;

Не стоит сегодня давать деньги взаймы, ведь они могут никогда не вернуться;

Не желательно налегать на жирную пищу и алкоголь в этот день.

Фото: IStock