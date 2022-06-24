Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 июня

Сегодня, 24 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 24 июня
24 июня –День бассейна, День феи, День банана.
События 24 июня в мире
- 1901 – в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо. 75 картин 19-летнего испанского художника, малоизвестного за пределами Барселоны, ничем не выказывали талант гения, который оставит после себя наследие в 50 тысяч работ и будет признан как доминантная фигура в искусстве 20-го века;
- 1917 — в Киеве на полностью заполненной Софиевской площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центрального Совета, принятый накануне;
- 1917 — в Никольско-Уссурийском проходит Первый всеобщий всеукраинский съезд деятелей и гражданства Дальнего Востока;
- 1941 – начались подготовленные членами ОУН(б) выступления местного населения во Львове, Луцке, Перемышле, Мостиском, Городоцком, Рудковском, Бибрском, Жовковском и Яворивском районах Львовской области и Самборском Дрогобычской области;
- 1947 – впервые официально сообщили об НЛО.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
24 июня — День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, Иконы Божьей матери «Достойно есть».
День ангела сегодня – 24 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Киндий, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава и Василий.
Приметы на 24 июня:
- Расцвела акация — год будет урожайным.
- Вечер мрачный, то на следующий день будет дождливо.
- Если ночь на 24 июня будет довольно теплой, то можно рассчитывать на хороший урожай.
- Долгое туман — к большому количеству грибов.
Что нельзя делать 24 июня
- Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла.
- Нельзя давать в долг, а также самому просить у кого-то деньги.
- Нельзя пить алкоголь и есть жирную и вредную пищу.
Фото: IStock