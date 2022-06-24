Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 июня

Сегодня, 24 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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24 июня –День бассейна, День феи, День банана.

События 24 июня в мире

1901 – в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо. 75 картин 19-летнего испанского художника, малоизвестного за пределами Барселоны, ничем не выказывали талант гения, который оставит после себя наследие в 50 тысяч работ и будет признан как доминантная фигура в искусстве 20-го века;

– в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо. 75 картин 19-летнего испанского художника, малоизвестного за пределами Барселоны, ничем не выказывали талант гения, который оставит после себя наследие в 50 тысяч работ и будет признан как доминантная фигура в искусстве 20-го века; 1917 — в Киеве на полностью заполненной Софиевской площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центрального Совета, принятый накануне;

— в Киеве на полностью заполненной Софиевской площади Владимир Винниченко зачитал текст I Универсала Центрального Совета, принятый накануне; 1917 — в Никольско-Уссурийском проходит Первый всеобщий всеукраинский съезд деятелей и гражданства Дальнего Востока;

— в Никольско-Уссурийском проходит Первый всеобщий всеукраинский съезд деятелей и гражданства Дальнего Востока; 1941 – начались подготовленные членами ОУН(б) выступления местного населения во Львове, Луцке, Перемышле, Мостиском, Городоцком, Рудковском, Бибрском, Жовковском и Яворивском районах Львовской области и Самборском Дрогобычской области;

– начались подготовленные членами ОУН(б) выступления местного населения во Львове, Луцке, Перемышле, Мостиском, Городоцком, Рудковском, Бибрском, Жовковском и Яворивском районах Львовской области и Самборском Дрогобычской области; 1947 – впервые официально сообщили об НЛО.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

24 июня — День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, Иконы Божьей матери «‎Достойно есть».

День ангела сегодня – 24 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Киндий, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава и Василий.

Приметы на 24 июня:

Расцвела акация — год будет урожайным.

Вечер мрачный, то на следующий день будет дождливо.

Если ночь на 24 июня будет довольно теплой, то можно рассчитывать на хороший урожай.

Долгое туман — к большому количеству грибов.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла.

Нельзя давать в долг, а также самому просить у кого-то деньги.

Нельзя пить алкоголь и есть жирную и вредную пищу.

Фото: IStock